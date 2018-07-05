Ещё
Австралийка удалила шесть килограммов кожи после похудения почти на центнер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Австралийка удалила шесть килограммов кожи после похудения почти на центнер 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Австралийка похудела за год на 90 килограммов. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Студентка факультета права из Сиднея Дженнифер Огненовски (Jennifer Ognenovski) весила 157 килограммов в 21 год. В какой-то момент из-за лишнего веса она потеряла возможность самостоятельно передвигаться и впала в депрессию. «Я уже отучилась несколько курсов, но меня мучила мысль, что я зря теряю время, потому что уже не могу ходить и все равно умру в ближайшие пять лет», — призналась девушка.
При поддержке друзей и семьи она решилась на операцию по уменьшению объема желудка, после которой села на жесткую диету и начала тренироваться по пять раз в неделю.
После похудения ей пришлось провести две операции по удалению больше шести килограммов лишней кожи. «Я чувствовала себя 88-летней старухой, застрявшей в теле 22-летней девушки», — пожаловалась Огненовски. Австралийка отметила, что ее сильно угнетало, что она не могла похвастаться новыми нарядами и стройной фигурой: обвисшую кожу приходилось прятать под балахонами.
«После этого я начала любить себя, чего никогда до этого со мной не случалось», — добавила австралийка. Она призналась, что не стесняется своих шрамов после операций, потому что они напоминают ей, как она смогла победить ожирение. Также Огненовски похвасталась, что уверенность в себе помогла ей впервые найти себе пару.
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров64
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее5
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Люди, которые перестарались с пластикой
Китайцу отказали 80 000 женщин, но он не унывает5
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение