Ученые доказали: работа опасна для женщин

Канадские ученые провели исследование и пришли к неутешительным для женщин-трудоголиков выводам.

Оказывается, представительницам прекрасного пола, готовым работать в любое время дня и ночи, грозит развитие сахарного диабета. В группе риска все женщины, которые трудятся не менее 45 часов в неделю. А ведь это не так и много. Кто из женщин ни разу не задерживался на час-другой, чтобы побыстрее завершить срочные задачи, а на следующий день приступить к новым?

Как сообщает издание Science Daily, исследование проводилось на протяжении 12 лет, в нем приняли участие и женщины, и мужчины из разных возрастных категорий — от 35 до 74 лет.

Участников разделили на четыре группы: первая группа работала 15-43 часа в неделю, вторая — 34-40 часов, третья — 41-44 часа и четвертая — более 45 часов.

По итогам исследования, наибольшему риску подвергают себя женщины, которые работают более 45 часов в неделю, а меньше всего рискуют те, кто работает не более 34 часов. При этом курение, малоподвижный образ жизни, неправильное питание и, как следствие, лишний вес почти не влияют на повышение риска.

Систематические переработки, домашние дела, забота о детях и муже и тотальная нехватка времени — все это приводит к длительному стрессу. У женщин сбивается гормональный фон и появляется резистентность к инсулину.

Также ученые отмечают, что из-за загруженности на работе и дома женщины просто не успевают заниматься спортом и нормально высыпаться, а это также негативно сказывается на их здоровье.