Как правильно заниматься с обручем, чтобы похудеть?

Обруч — пожалуй, один из самых эффективных для похудения спортивных снарядов, возможных для использования в домашних условиях. Особенно это полезно тем, кто хочет избавиться от лишних сантиметров в области боков, талии и ягодиц, потому что именно эти зоны активно трудятся, когда вы работаете с обручем для похудения.

Содержание

Польза от обруча

Сколько надо крутить обруч

Чтобы убрать живот

Чтобы похудеть

Для талии

Какие мышцы работают при кручении обруча

Как крутить обруч для похудения

Техника выполнения

Упражнения с обручем

Видео: Похудение с помощью обруча

Польза от обруча

Люди, добившиеся существенных результатов, знают о пользе кручения хулахупа. Если решить, сколько нужно крутить обруч, чтобы похудеть, организм получит множество плюсов от упражнений:

восстанавливается кровоснабжение в области малого таза;

тренируется дыхательная система;

стимулируется работа желудка и кишечника;

укрепляется мышцы на прессе, бедрах и талии;

улучшается осанка и координация;

уменьшается вероятность стресса;

исчезает целлюлит.

Для того, чтобы занятия были более эффективными, нужно выбрать правильный вид обруча. Существует несколько разновидностей, отличающихся по весу, цене, дополнительным опциям. Самые современные полезные снаряды выпускаются с электронными пульсометрами и счетчиками калорий, с шипами, которые усиливают массажный эффект. Эти модели значительно отличаются по стоимости. Однако даже самый легкий металлический обруч можно утяжелить, насыпав в него песок.

Сколько надо крутить обруч

Отвечая на вопрос, сколько нужно крутить обруч, чтобы быстрее похудеть на бедрах и талии, фитнес-инструкторы уточняют, что даже при постоянных занятиях эффект будет зависеть не только от затраченного времени, но и от дополнительных мер. При непрерывной тренировке с вращением обруча, которая продолжается 45-50 минут, человек теряет около 500 калорий, а уменьшение в талии составляет от 0,2 до 0,5 см.

В после проведения упражнений организм сигнализирует о потраченной энергии повышенным аппетитом. Для того, чтобы занятие не прошло впустую, нужно выбрать оптимальную диету, состоящую из продуктов, богатых клетчаткой, белками или медленными углеводами. Тренировки лучше разделить на небольшие временные промежутки, в этом случае эффективность возрастает.

Чтобы убрать живот

Жир на животе убрать сложнее всего, он накапливается в этой области постепенно, поэтому кроме занятий с хулахупом следует подключить упражнения на пресс и планку. Согласно отзывам похудевших женщин, регулярные тренировки по 20 минут 2-3 раза в течение дня с утяжеленным обручем помогают провести эффективный массаж живота, который стимулирует уменьшение жировой ткани.

Чтобы похудеть

Для того, чтобы снизить вес, занимаясь с хулахупом, используя только этот вид спортивных тренировок, нужно выполнять упражнения регулярно несколько месяцев подряд по 40-60 минут в сутки. Кроме того, постараться снизить количество калорий, употребляемых ежедневно. Имея правильное представление о том, как и сколько нужно крутить обруч, чтобы похудеть, можно легко добиться нужного результата.

Для талии

Многие женщины не выдерживают тяжелого темпа занятий и предпочитают худеть более легкими способами. Это объясняется тем, что после начала тренировок нагрузка приходится на боковые мышцы. В первые дни могут беспокоить неприятные болезненные ощущения в области талии. Однако эта часть раньше других начинает приобретать рельефность. Те, кто проявил упорство и добился желаемого эффекта, утверждают, что для формирования талии нужно крутить хулахуп 15-20 минут за день.

Какие мышцы работают при кручении обруча

Во время вращения гимнастического круга тело совершает колебательные движения вперед и назад. За кажущейся простотой упражнения стоит одновременная работа почти 30 разных мышц. К самым важным относятся мышцы:

спины;

ног;

пресса;

ягодиц;

рук.

Если говорить об отдельных группах мышц, то при кручении хулахупа задействуются:

наружные косые;

грудные;

брюшные;

икроножные;

бедренные;

ягодичные;

трицепсы.

Как крутить обруч для похудения

Следует не только изучить сведения о том, сколько нужно крутить обруч, чтобы быстро похудеть, но и прочитать, как выбрать снаряд для занятий, как правильно выполнять упражнения для достижения быстрого эффекта. Не нужно следовать советам, которые рекомендуют выполнять тренировки между делом, глядя в телевизор. Лучше выбрать для этого свободное время, когда никто не будет беспокоить, включить любимую музыку и начать вращение хулахупа. Можно напрягать и расслаблять пресс, задействовать движения руками и ногами, тогда похудение произойдет быстрее.

Техника выполнения

Большое значение имеет правильная постановка тела и техника вращения обруча. Лучше встать в центре комнаты, чтобы не задевать окружающие предметы. Взять хулахуп в руки, ноги расставить на ширину плеч. Крутнуть обруч в любую сторону, начать выполнять колебательные движения вперед-назад, помогая бёдрами. Главное научиться удерживать равновесие. Руки поднять на уровень груди, вытянуть параллельно полу, перед собой или согнуть в локтях, чтобы они не задевали снаряд. Если поставить ноги вместе, усилится нагрузка на мышцы ягодиц и пресса, но положение будет менее устойчивым.

Упражнения с обручем

Новичкам следует начинать занятия с обручем постепенно, каждый день увеличивая количество упражнений, время тренировок и темп вращения. Многие тренеры используют хулахуп не только для кручения на талии, с его помощью можно тренировать ноги и руки. Хорошо подходит специальный комплекс упражнений:

Взять обруч в руки, поднять над головой и делать повороты туловищем.

Воспользоваться хулахупом, как скакалкой, перепрыгивая через него.

Встать, расставив ноги, вращать обруч попеременно по 50 раз влево и вправо.

Согнуть колени, выполнять вращение из такого положения.

Делать выпады, удерживая равновесие и продолжая выполнять вращательные движения.

Вращая обруч, выполнять повороты верхней частью туловища и руками.

Передвигаться по комнате приставными шагами, крутя обруч.

Видео: Похудение с помощью обруча