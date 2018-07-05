Лечебные свойства травы зверобоя

Трава зверобоя обладает полезными свойствами и противопоказаниями для человека. В составе растения присутствует большое количество лечебных веществ, которые оказывают положительное воздействие на организм. Как говорят специалисты, эта трава особенно полезна мужчинам, так как помогает бороться с импотенцией и устраняет симптомы простатита.

Дополнительно зверобой оказывает спазмолитическое действие и тонизирует организм. Отвары на основе растения помогают улучшить работу мочевого пузыря у мужчин, а также устраняют симптомы воспалительного процесса в мочеполовой системе.

Основной состав

Растение достаточно популярно в народной медицине, для лечения используют не только лиственную часть, но и стебли, а также другие части зверобоя. В состав растения входят такие компоненты, как:

Гиперицин и гиперфорин. Это вещества относящиеся к группе флавоноидов, они оказывают противовоспалительное действие на организм, а также могут выступать в качестве антидепрессантов.

Эфирное масло. Помогает наладить работу нервной системы, повышает устойчивость к стрессам, не дает развиваться депрессии.

Дубильные вещества. Снимают воспалительный процесс с внутренних органов, помогают очистить различные раны от инфекций, приводят в норму работу кишечника и желудка.

Органические кислоты. Важны для организма, так как нормализуют обмен веществ и укрепляют нервную систему.

Витамин С. Аскорбиновая кислота положительно сказывается на иммунитете, помогает связкам и хрящам быстрее восстановиться после травмы, является профилактикой раковых образований.

Гиперозид, рутин. Два вещества, которые помогают укрепить стенки сосудов, предотвращая различные заболевания.

Никотиновая кислота. Ценится при лечении нервных заболеваний, в дополнение помогает улучшить работу сердца.

Токоферол. Помогает защитить организм человека от образования свободных радикалов.

Каротин. Ускоряет процессы обновления кожи, помогает защитить зрение, а также положительно сказывается на борьбе с бактериями и различными вирусами.

Фитонциды. Обладают противомикробным действием.

Кверцетин. Вещество относится к флавоноидам, которые оказывают противоопухолевое действие, помогает устранить воспалительный процесс и снять симптомы аллергической реакции. Дополнительно компонент оказывает спазмолитическое действие на организм.

yandex_ad_1 Это далеко не весь список веществ, которые входят в состав травы зверобоя. Благодаря составляющим, растение обладает лечебными свойствами и списком противопоказаний. Мы подробнее расскажем, в каких случаях используется лекарственная трава, а также когда применение зверобоя может принести вред.

Применение в лечебных целях

Эта трава используется не только в народной, но и в современной медицине. Обычно пациентам назначается использование средства в виде отваров и настоев из высушенной травы.

Также зверобой входит в состав некоторых лекарственных препаратов.

Это лекарственное растение обычно применяется при таких заболеваниях, как:

Заболевания желудка, кишечника и других органов пищеварительной системы. В этот список можно отнести дискинезию желчевыводящих путей, а также развитие острой диареи, заболевания печеночной железы или вздутие живота.

Воспалительный процесс в ротовой полости. К таким заболеваниям относится стоматит, острая ангина, воспаление десен и их кровоточивость.

Заболевания нервной системы. Настои из зверобоя помогают бороться с бессонницей, улучшают состояние при неврозах и депрессии, снимают тревожность

Кожные болезни. В аптеках продаются препараты, в составе которых присутствует лекарственная трава. Такие медикаменты используются для лечения открытых ран и ожогов. Стоит отметить, что золотистый стафилококк достаточно устойчив к антибиотикам из пенициллинового ряда, но зверобой помогает в лечении этого заболевания, и эффективно с этим справляется.

В составе зверобоя содержатся эфирные масла, они также оказывают положительное влияние на работу кишечника, улучшают работу пищеварительной системы и устраняют признаки метеоризма. Благодаря маслам, можно добиться желчегонного эффекта.

Как показали многочисленные исследования, трава зверобоя имеет массу лечебных свойств, но она обладает и противопоказаниями. При регулярном использовании отвара на основе растения, можно справиться с состоянием депрессии. Как говорят специалисты, применение отвара на основе растения, дает более выраженный результат, чем легкие антидепрессанты. Стоит отметить, что влияние на печень при приеме настоев будет значительно меньше, чем при использовании антидепрессантов.

Средства на основе зверобоя помогают улучшить настроение и устранить тревожные мысли.

Польза для женского здоровья

О противопоказаниях травы зверобоя мы поговорим позднее, сейчас стоит рассказать о лечебных свойствах растения для организма женщины. Как говорят многочисленные исследования, настои на основе растения помогают значительно облегчить самочувствие в период критических дней. К другим полезным свойствам зверобоя можно отнести:

Снижение симптомов ПМС и климакса. Много лет подряд растение используется для того, чтобы снизить симптоматику наступающего климакса, а также устранить неприятные признаки ПМС. Зверобой помогает нормализовать нервное состояние и снижает количество приливов.

Нормализация гормонального фона. Применение зверобоя помогает привести в норму гормональный фон, он дает возможность снизить количество пролактина в крови, при этом помогая незначительно повысить андрогены. Все эти гормоны мужские, и их должно быть в организме женщины в определенном количестве. При сбое цикла принимать настой из травы зверобоя полезно, так как он налаживает менструацию.

Дополнительные свойства растения:

спазмолитическое;

оказывает мочегонный эффект;

помогает ускорить отток желчи;

обладает диуретическим свойством;

применяется в качестве глистогонного средства;

используется при приступах болей;

расслабляет желчные протоки, улучшая их работу;

улучшает работу мочевого пузыря;

укрепляет сосуды и благотворно сказывается на сердце;

восстанавливает функции пищеварительной системы;

оказывает благотворное воздействие на общее самочувствие;

повышает количество серотонина в крови;

обладает свойствами антидепрессанта.

yandex_ad_2 Использование растения в косметологии

Перед тем как начать использование травы зверобоя, стоит помнить, что средство обладает не только лечебными свойствами, но и противопоказаниями. Лекарственное растение пользуется большой популярностью в области косметологии. В его составе присутствует большое количество витаминов и минеральных веществ.

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Проблемы, с которыми борется зверобой:

Угревая сыпь. Достаточно распространенная проблема, с которой помогает бороться растение. Настойки на основе травы обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами. В дополнение средства помогают подсушить кожу и ускорить процессы регенерации. Это в короткие сроки позволяет избавиться от акне, не оставляя шрамов и рубцов на коже. Если на лице часто возникают воспаления и акне, следует каждый день протирать кожу с помощью отвара или настоя из зверобоя. Также на основе растения делают полезные маски, в их состав добавляют салициловую кислоту, немного меда или глину.

Повышенная жирность кожи. Это еще одна достаточно серьезная и распространенная проблема. Ухаживать за жирной кожей сложнее, кроме того на лице чаще возникают прыщики и черные точки. Чтобы нормализовать работу сальных желез, достаточно каждый день протирать лицо отваром из травы, с добавлением лимонного сока.

Против старения. Как мы уже говорили, растение обладает свойством ускорять регенерацию кожи, по этой причине настойки дают возможность бороться со старением. Достаточно каждый день умывать лицо отваром из травы. А чтобы дополнительно тонизировать кожу, следует приготовить кубики льда из настоя и каждое утро протирать ими лицо. Не менее эффективными окажутся маски и компрессы на основе растения.

Против перхоти. Трава зверобоя обладает массой лечебных свойств, но следует помнить о ее противопоказаниях перед применением. Средство хорошо зарекомендовало себя в лечении перхоти, но стоит помнить, что продукт может вызвать аллергическую реакцию. Для лечения перхоти используется не только отвар для ополаскивания волос, но еще и эфирное масло, с помощью которого производят расчесывание. Можно добавить эфир в различные маски, чтобы вылечить кожу головы.

От выпадения. Рекомендуется использовать отвары и маски на основе растения, чтобы ускорить рост волос, а также укрепить их. Наиболее эффективно применять эфирное масло для расчесывания, это улучшает кровообращение и не дает волоскам выпадать. Чтобы ускорить рост, достаточно смешать репейное масло с эфиром из зверобоя.

Трава обладает большим количеством полезных качеств для кожи и волос, но следует использовать растение с осторожностью, так как на него может возникнуть аллергическая реакция.

При регулярном использовании средств на основе зверобоя, можно получить не менее заметный результат, чем от профессиональных масок и шампуней.

Польза для беременных

Как говорят доктора, беременным женщинам следует отказаться от применения травы зверобоя, так как она имеет не только лечебные свойства, но и целый ряд противопоказаний. Даже препараты, на основе лекарственного растения, не используются в период вынашивания малыша.

В период беременности количество гормонов в крови у женщины повышается, и если использовать зверобой в лечебных целях, это может привести не только к проблемам во время вынашивания малыша, но и к выкидышу. Во время кормления ребенка грудью, также следует отказаться от использования зверобоя, так как отвары могут изменить вкус молока, вследствие чего ребенок откажется от груди.

Возможные побочные реакции, которые могут возникнуть у беременной при использовании зверобоя:

появление отеков на конечностях;

аллергические реакции разного типа;

нарушения в развитии плода;

появление приступов изжоги.

Польза для мужского здоровья

Растение обладает большим количеством лечебных свойств, и очень полезно для организма мужчины, оно:

обладает действием натурального афродизиака;

помогает повысить либидо мужчины;

улучшает прилив крови к органам малого таза;

борется с воспалительными процессами в мочеполовой системе;

помогает при воспалении простаты;

снимает психологическое напряжение.

Стоит учесть, что принимать средство без перерыва нельзя, использовать лекарство можно только курсами. Перерыв между лечением составляет не менее двух недель.

Противопоказания и вред

Как уже говорилось, трава зверобоя имеет не только лечебные свойства, но и противопоказания к использованию. Если не учитывать запреты на использование средства, это может привести к негативным последствиям, так как лечение принесет вред здоровью.

Перед тем как начинать полноценное лечение, следует провести консультацию у доктора, врач сможет подобрать наиболее подходящую схему лечения, а также определить, нет ли противопоказаний к использованию зверобоя.

Растение крайне не рекомендуется использовать пациентам при:

индивидуальной непереносимости лекарственного растения;

проблемах с печенью, например циррозе;

хронических заболеваниях почек;

язвах в органах пищеварительной системы;

остро развивающейся лихорадке;

заболеваниях сердца и сосудов.

Как говорят специалисты, лекарственное растение следует применять для лечения не более семи дней, после этого обязательно делается перерыв. Строго противопоказано применять настои и отвары на основе зверобоя, если пациент использует для лечения препараты, поддерживающие работу сердца. Дополнительно следует воздержаться от применения растения при длительном применении антибиотиков, а также при использовании антидепрессантов.