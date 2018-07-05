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9 вариаций планки для красивого подтянутого тела. Выбери свою!
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9 вариаций планки для красивого подтянутого тела. Выбери свою! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Здесь собраны 9 видов планки, которые можно сделать ещё и экстремально эффективными! Выполните все планки по минуте с 30 секундным отдыхом после каждой, в едином комплексе!
В упражнении, где нужно поменять руку или ногу, там делайте по 30 секунд на каждую сторону! Кто сможет? Напишите в комментариях, если вам покорится этот Эверест =)
Не забудьте, что все вариации боковых планок необходимо повторять в зеркальном отражении.
Конечно, планка — не является панацеей от всех проблем с фигурой. Но дополнив статичные планочные практики динамичными тренировками и сбалансированным питанием у вас есть все шансы получить подтянутое тело.
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