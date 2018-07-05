9 вариаций планки для красивого подтянутого тела. Выбери свою!

Здесь собраны 9 видов планки, которые можно сделать ещё и экстремально эффективными! Выполните все планки по минуте с 30 секундным отдыхом после каждой, в едином комплексе!

В упражнении, где нужно поменять руку или ногу, там делайте по 30 секунд на каждую сторону! Кто сможет? Напишите в комментариях, если вам покорится этот Эверест =)

Не забудьте, что все вариации боковых планок необходимо повторять в зеркальном отражении.

Конечно, планка — не является панацеей от всех проблем с фигурой. Но дополнив статичные планочные практики динамичными тренировками и сбалансированным питанием у вас есть все шансы получить подтянутое тело.