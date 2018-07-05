Сушка ног+упражнения для попы! Избавимся от подкожного жира

Излишняя полнота бедер и ног — это проблема, которая беспокоит не только современных женщин, но и мужчин всех возрастов. Для того чтобы добиться отличного результата, нужно собрать силу воли в кулак. Сушка ног в сочетании с правильным, сбалансированным питанием может привести к отличному самочувствию и понижению веса в нужной области.

Эти упражнения от Анны Куркуриной подойдут для тех, кто хочет уменьшить объемы и подсушить мышцы ног. Следует помнить, что нельзя перегружать организм, ведь можно достичь обратного эффекта. Физическая активность должна заключаться в кардиоупражнениях и 2-3 силовых упражнениях.

Анна Куркурина сегодня — настоящий звездный фитнес-тренер, приобретающий все большую популярность в Сети. И тому есть несколько причин. Во-первых, 3-кратная абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу всему миру доказала эффективность своего подхода к секретам усовершенствования фигуры и жиросжигания, всего за 6 лет (а было ей на момент начала спортивной карьеры 40 лет) сделав себя самой сильной женщиной мира. Во-вторых, сотни поклонников этой женщины с незаурядной внешностью отмечают, что видео тренировки Анны Куркуриной обладают невероятно мощной энергетикой, а это здорово мотивирует заниматься собой.

Важно помнить, что сушка — это не похудение.

Ваша задача сейчас — избавиться от подкожного жира, но сохранить мышечную массу. Поэтому необходимо изменить свой режим питания и потребления воды. В вашем рационе должно быть минимальное количество углеводов и жиров, ведь именно они откладываются в мышцах как жидкость, которая создает объем. Помните, что чем меньше углеводов вы потребляете, тем быстрее сжигается жир. Поэтому забудьте о полуфабрикатах и всех источниках уже переработанных жиров. Еще один важный шаг при составлении меню для сушки ног — вода. В день вы должны выпивать 1,5-2 литра не газированной воды, это поможет ускорить обмен веществ. ВИДЕО: СУШКА НОГ.. СТАВИМ ПОПУ..дома и в зале