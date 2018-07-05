Короткая, но очень эффективная жиросжигающая тренировка. Всего 10 минут в день!

Эти жиросжигающие упражнения рассчитаны на тех, у кого совершенно нет времени посещать спортзал. Приступайте к их выполнению уже сегодня!

Иногда на длительные часовые тренировки совсем нет времени, но не стоит расстраиваться, чтобы похудеть достаточно уделять всего 10 минут в день высокоэффективным жиросжигающим тренировкам.

Эта 10-ти минутная тренировка построена по принципу Табата — высоко интенсивного интервального тренинга. Вас ждет всего 12 упражнений, каждое из которых выполняется по 45 секунд. А через каждые три упражнения вас ждет 15-ти секундное восстановление.

Регулярные тренировки по этому принципу тренируют сердечно-сосудистую систему, повышают выносливость, приводят мышцы в тонус, а главное максимально эффективно сжигают жировые отложения.

Первые результаты вы заметите уже через две недели регулярных тренировок и сбалансированного питания.

ВНИМАНИЕ! Во избежание получения травм не забудьте сделать разминку перед тренировкой, а также заминку после.

Также, имеются противопоказания. Т.к. тренировка будет происходить на повышенной частоте сердцебиения, данная тренировка противопоказана людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ВИДЕО: Эффективная Жиросжигающая Тренировка. Всего 10 минут!