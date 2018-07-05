Ещё
Короткая, но очень эффективная жиросжигающая тренировка. Всего 10 минут в день!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Короткая, но очень эффективная жиросжигающая тренировка. Всего 10 минут в день! 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
Эти жиросжигающие упражнения рассчитаны на тех, у кого совершенно нет времени посещать спортзал. Приступайте к их выполнению уже сегодня!
Иногда на длительные часовые тренировки совсем нет времени, но не стоит расстраиваться, чтобы похудеть достаточно уделять всего 10 минут в день высокоэффективным жиросжигающим тренировкам.
Эта 10-ти минутная тренировка построена по принципу Табата — высоко интенсивного интервального тренинга. Вас ждет всего 12 упражнений, каждое из которых выполняется по 45 секунд. А через каждые три упражнения вас ждет 15-ти секундное восстановление.
Регулярные тренировки по этому принципу тренируют сердечно-сосудистую систему, повышают выносливость, приводят мышцы в тонус, а главное максимально эффективно сжигают жировые отложения.
Первые результаты вы заметите уже через две недели регулярных тренировок и сбалансированного питания.
ВНИМАНИЕ! Во избежание получения травм не забудьте сделать разминку перед тренировкой, а также заминку после.
Также, имеются противопоказания. Т.к. тренировка будет происходить на повышенной частоте сердцебиения, данная тренировка противопоказана людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
ВИДЕО: Эффективная Жиросжигающая Тренировка. Всего 10 минут!
Карельские вести: последние новости
Как правильно заниматься с обручем, чтобы похудеть? Сушка ног+упражнения для попы! Избавимся от подкожного жира Упражнения для груди. Сделайте Вашу грудь упругой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров93
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее16
Люди, которые перестарались с пластикой
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»1
Псевдобеременная блогер провела эксперимент в метро10
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение