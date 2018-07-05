Лето как повод для спорта. Советы для тех, кто хочет сэкономить на фитнес-зале

Есть ли альтернатива, так же полезная для здоровья и фигуры, как тренировки в спортзале? Об этом в статье «Вологда.РФ».

Альтернатива есть, и это физические нагрузки на свежем воздухе. Вы можете заниматься, посещая бесплатные мастер-классы и занятия по спорту, которые часто организуют в Вологде, либо самостоятельно, соблюдая график своих тренировок и придерживаясь диеты.

Летняя травка — это коврик для йоги!

Занятие йогой на свежем воздухе позволит не только стать более пластичным и изящным, но и отдохнуть от всех забот. Насладиться природой и чистым воздухом. Такое уединение с природой поможет найти баланс со своим я.

Детская площадка — летний спортзал!

Чаще всего детские городки обустроены разнообразными платформами в виде турников и перекладин. На них с легкостью можно поупражняться, сделав элементарные физические упражнение, которые все знают. Это поможет подкачать мышцы, сделать их упругими и сильными.

Вечерние прогулки — на благо здоровью!

В пасмурные или дождливые летние дни насладитесь вечерними или утренними прогулками. Обычно в такую погоду городской воздух становится чище, а в парках больше кислорода. Такая ходьба поможет привести мышцы в тонус, наладить ваше самочувствие и настроение, поможет заснуть.

Пристальное внимание окружающих — залог успеха!

Не смущайтесь того, что люди обращают на вас внимание. Чаще всего многие из них кидают заинтересованные взгляды, с целью зарядиться стремлением заняться собственным здоровьем и здоровьем своих близких.