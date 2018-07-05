Почему для женщины опасны кубики на животе

С течением времени стандарты красоты у женщин меняются. И если первое десятилетие нынешнего века проходило под знаком повальной анорексии среди манекенщиц всего мира, а также всех тех, кто стремился им подражать, то теперь ситуация изменилась. Красивой девушкой считается мускулистая особа с подтянутыми ягодицами и кубиками на животе. Но оказывается и этот тренд тоже опасен для здоровья.

Гормональный сбой и нарушение репродуктивной функции

Фитнес-ученый, эксперт здорового образа жизни, тренер большого количества успешных атлетов Грэг Наколс в своих статьях на основе научных исследований американских спортивных врачей вывел главные правила и принципы, которые определяют, будет ли та, или иная тренировка эффективной, или нет. Так он заявляет, что для того, чтобы женщинам реально подтянуть пресс и накачать кубики, одних упражнений, в которых задействованы косые и гладкие мышцы брюшного отдела, точно недостаточно. Сколько бы не было тренировок в день, силовых и анаэробных, и как бы не выстраивалась их последовательность, жир с живота не уйдет, если не подключить определенную систему питания. Суть ее проста и состоит в том, чтобы количество потребляемой энергии было намного меньше затрачиваемой организмом. Только тогда женское тело начнет терять весь жир, в целом, и в том числе на животе, и там наконец, проступят заветные кубики.

Доктор Кевин Холл с группой коллег из Бостонского университета, США, утверждают, что полное исчезновение жировой прослойки в женском организме однозначно свидетельствует о серьезном гормональном нарушении. Дело в том, что гормон эстроген, отвечающий за развитие яйцеклеток в яичниках, накапливается, в том числе и в подкожном жире. Отсутствие нужного количества гормона может затормозить процесс созревания яйцеклеток и даже запустить в организме климактерическую программу. Исследования доктора Холла подтверждают, что из 20 девушек-спортсменок в возрасте от 17 до 27 лет, участвующих в соревнованиях по бодиблдингу, только у одной наблюдался регулярный менструальный цикл. 11 девушки жаловались на постоянные сбои и задержки и 2 заявили, что вообще не помнят, когда последний раз у них были менструальные выделения.

Прерывание беременности

Врачи из Центра спортивной медицины клиники университета Мюнхена, Германия, в журнале «Европейские прикладные науки» недавно опубликовали статью, в которой рассказали о прямой связи между физическими нагрузками и беременностью. Они приводят аналитические данные из картотеки своей клиники и утверждают, что среди женщин-спортсменок, не способных к вынашиванию беременности, больше всего тех, кто профессионально занимался легкой и тяжелой атлетикой. Дело в том, что мышцы пресса, много лет подвергавшиеся усиленным тренировкам, в процессе роста плода зачастую сопротивляются растягиванию и провоцируют самопроизвольный аборт. Сохранить беременность женщине, ранее способной похвастаться упругим животом, врачам удается только в случаи ранней госпитализации с назначением соответствующей медикаментозной, в том числе гормональной терапии.

Возникновение пролапса

Ученые из Калифорнийского университета в Дэйвисе, США также исследовали физическое здоровье женщин-спортсменок, в том числе занимавшихся тяжелой атлетикой и бодибилдингом в возрасте от 30 до 35 лет. Медицинские тесты проводили в течение 3 лет у 10 рожавших дам, фиксируя состояние их здоровья до наступления беременности и уже после возвращения женщин к прежним тренировкам.

Следует отметить, что наличие кубиков на животе для бодибилдиров обоих полов — обязательное условие.

Полученные калифорнийскими учеными данные оказались обескураживающими. У 8 спортсменок через несколько недель после возвращения к прежним программам физических нагрузок был диагностирован пролапс — опущение внутренних органов. Дело в том, что во время тренировок мышц пресса, внутрибрюшное давление повышается, воздействуя при этом на мышцы тазового дна. В итоге живот словно перерастягивается и первым происходит опущение брюшной стенки.

Случайные переломы конечностей

Австралийские ученые из Сиднейского института медицинских исследований Гарвана тоже заинтересовались показателями здоровья у людей, имеющих выраженный живот и способных похвастаться отсутствием брюшного жира. Для этого были проанализированы обращения за медицинской помощью у мужчин и женщин в возрасте от 35 до 50 лет в течении последних 5 лет. Учет количества брюшного жира и его отсутствие у обычных людей и бывших спортсменов, ныне поддерживающих себя в прежнем состоянии, позволил обнаружить зависимость между выраженным животом и переломами конечностей у женщин. В частности, 25% женщин с толстой талией на 40% меньше склонны сломать себе кости, чем спортсменки с плоским животом и кубиками на прессе. Это говорится в отчете, опубликованном в 2013 году в журнале «Клинической эндокринологии». Австралийские ученые утверждают, что такое преимущество возможно вследствие дополнительной силы, прикладываемой к костям, которая их укрепляет. Помимо прочего, жир также оберегает кости от ударов, если человек падает. Однако, самым достоверным объяснением австралийские врачи-эндокринологи считают наличие в обычном женском теле полового гормона эстрогена. Женщины, у которых имеется выраженная жировая прослойка на теле, обычно имеют повышенный уровень эстрогена, а он очень полезен для костей, предотвращает их хрупкость и ломкость.

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