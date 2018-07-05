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С глаз долой! Какую косметику нельзя использовать в летний зной
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С глаз долой! Какую косметику нельзя использовать в летний зной 

Домашний очаг 2 часа назад
Фото: Домашний очаг
1. Средства с ретинолом. Сам по себе витамин А творит чудеса с кожей: делает ее более упругой, разглаживает морщинки, защищает. Из-за целебных свойств ретинол стали добавлять во многие средства от антивозрастных до противоугревых. Однако в союзе с солнцем он начинает так активничать, что может привести к шелушению, покраснениям и даже откровенной аллергии. Так что внимательно читайте состав своего средства.
2. Средства с фруктовыми кислотами. В кремах они обычно обозначаются аббревиатурой АНА-кислоты. Они так же полезны, как и ретинол в прохладную и несолнечную погоду, и так же, как ретинол губительны на солнце. Только в отличие от него кислоты, содержащиеся в вашем привычном средстве, могут спровоцировать не только аллергию, но и серьезную пигментацию, избавиться от которой будет сложно.
3. Летом кожа нуждается в особенно частом очищении. Косметологи рекомендуют пользоваться для этого щадящим молочком или мицелярной водой, но ни в коем случае не средствами, которые идут под грифом «глубокое очищение». И так подсушенная солнцем кожа с напряженно работающими сальными железами от глубокого очищения не испытает ничего кроме стресса. Кроме того, таким очищением можно повредить липидный барьер — естественную защиту.
4. Если вы любите свою кожу, откажитесь и от тонального крема. Да, сегодня этот житель косметички легок и приятен, не забивает поры, не провоцирует высыпания. Их провоцируют ваши руки, которые трут лоб и щеки, чувствующие себя некомфортно от большого количества макияжа, слегка потекшего в городской духоте. Сократив количество косметики на лице, вы только выиграете. Замените на лето тональный и привычный дневной крем на современный ВВ и СС-крем, объединяющий эти средства. Он будет содержать SPF и матировать кожу. Сверху пройдитесь легкой пудрой.
5. Средства, содержащие мыло и щелочь лучше тоже отложить до прохлады. Даже если вы обладаете очень жирной кожей, летом они не сослужат вам доброй службы. Очищайте кожу легкими муссами и пенками. А если не справляетесь с интенсивной работой сальных желез, возьмите за привычку проходиться тампоном с щадящим молочком каждый раз, когда приходите с улицы.
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