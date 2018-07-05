Польза и вред абрикосов для здоровья

В самый разгар сезона абрикос очень важно поговорить об их пользе и калорийности. Сочные, яркие, ароматные абрикосы появились на территории Европы с легкой руки великого завоевателя Александра Македонского . Именно он вывез 3000 саженцев из Армении в Элладу, откуда солнечный фрукт распространился по всему континенту.

Польза абрикоса для здоровья человека неоспорима. Вред минимален при учете небольшого количества противопоказаний. Кроме этого, низкая калорийность абрикос позволяет отнести их к диетическим фруктам, которые успешно включены во многие программы похудения.

Состав

Польза абрикос для здоровья обусловлена богатым содержанием витаминов, минералов, дубильных веществ, пищевых волокон и кислот:

витамин А нормализует зрительную функцию, предупреждает инфекционные болезни пищеварительной и мочеполовой системы. Обладает выраженным противоопухолевым и иммуностимулирующим действием;

витамины группы В отвечают за стрессоустойчивость, нормализуют психоэмоциональное состояние, участвуют в синтезе гемоглобина. Благотворно воздействуют на кожу, ногти, волосы;

витамин С усиливает защитные механизмы иммунитета, обеспечивает нормальное кроветворение и усвоение железа. Гарантирует адекватную работу иммунной системы, нормальное состояние сосудов и хрящей, защищает от вредоносного воздействия свободных радикалов;

витамин Е восстанавливает функции репродуктивной, эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой системы. Обладает сильным антиоксидантным воздействием, стимулирует выработку природного коллагена и эластина, отвечает за баланс гормонов;

витамин Н запускает процессы переработки глюкозы, регулирует концентрацию сахара, избавляет от бессонницы, раздражительности, повышенной нервозности. Обеспечивает красоту кожи, волос, ногтей, участвует в синтезе гемоглобина;

витамин РР нормализует деятельность нервной системы и желудочно-кишечного тракта, предотвращает тромбоз и гипертонию. Отвечает за продуцирование женских и мужских половых гормонов, инсулина, тироксина, кортизола;

калий выводит токсины и шлаки, координирует сердечную деятельность, увеличивает снабжение мозга кислородом;

фосфор увеличивает трудоспособность и мозговую активность, восстанавливает функции сердца и почек;

йод регулирует обмен веществ, стимулирует функции клеток иммунной системы, уничтожает все нестойкие вирусы и бактерии, находящиеся в крови. Восстанавливает потраченную в течение дня энергию, обладает успокаивающим и расслабляющим воздействием, повышает работоспособность;

железо участвует в образовании гемоглобина, укрепляет иммунитет, регулирует работу щитовидной железы;

магний стабилизирует концентрацию сахара в крови, укрепляет зубы и кости, выводит токсины;

натрий расширяет сосуды, активизирует пищеварительные ферменты, облегчает доступ глюкозы к клеткам;

пищевые волокна нормализуют работу кишечника, улучшают микрофлору, помогают контролировать аппетит. Снижают концентрацию сахара и холестерина в крови;

инулин выводит радионуклиды и тяжелые металлы, стимулирует рост костной ткани, увеличивает ее плотность, улучшает работу печени, укрепляет иммунитет;

крахмал ускоряет обменные процессы, улучшает пищеварение, поддерживает нормальный уровень энергии. Защищает от злокачественных опухолей в толстой кишке, блокирует всасывание токсинов в кишечник;

дубильные вещества уничтожают вредоносные бактерии, останавливают воспаление, выводят токсические соединения и соли тяжелых металлов. Укрепляют стенки сосудов, избавляют от отеков, ускоряют заживление слизистых оболочек.

yandex_ad_1 Помимо этого, в абрикосах содержится винная, яблочная и лимонная кислота. Они выводят вредные соединения, шлаки, устраняют избыток солей. Положительно воздействуют на функции пищеварения, улучшают зрение, сжигают углеводы, предупреждают появление злокачественных опухолей.

В чем еще польза абрикос

Огромное количество полезных веществ делает абрикосы одним из самых полезных для здоровья фруктов. Однако, чтобы избежать возможного вреда для организма, желательно употреблять не более 4-6 плодов в сутки. Если вы включите их в свой ежедневный рацион, абрикосы наладят работу многих органов и систем.

include_poll1916

Фрукты способны:

повысить уровень гемоглобина, нормализовать состав крови;

предупредить заболевания щитовидной железы;

восстановить функции сердечно-сосудистой системы, мягко снизить высокое артериальное давление, предупредить патологии сердца;

снизить концентрацию холестерина, остановить отложение бляшек на сосудистых стенках;

улучшить зрение;

нормализовать пищеварение, избавиться от хронических запоров, восстановить полезную микрофлору в кишечнике;

вывести токсические соединения и шлаки;

наладить функции поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, почек;

предотвратить появление злокачественных новообразований;

ускорить отхождение мокроты при сухом кашле;

улучшить память, концентрацию, умственную деятельность;

наладить функции иммунной и нервной системы.

Детям достаточно съедать 1-2 плода в день, чтобы предотвратить авитаминоз, укрепить сердце, иммунитет, усилить мозговую активность и стабилизировать работу нервной системы.

Если вы ведете борьбу с лишними килограммами, полезный фрукт станет вашим первым помощником. Калорийность абрикос всего 44 ккал на 100 грамм продукта.

Противопоказания абрикос

К сожалению, идеального фрукта не бывает, и абрикос может принести здоровью не только пользу, но и вред. Чтобы этого не произошло, убедитесь, что у вас отсутствуют противопоказания к употреблению сочных плодов:

сахарный диабет;

повышенная кислотность желудка;

гастрит;

«слабый» желудок (высока вероятность появления диареи, которая повлечет обезвоживание организма);

гепатит и сбои в работе щитовидной железы;

индивидуальная непереносимость.

Если у вас слишком чувствительные зубы, обязательно почистите их после того, как съели абрикосы. Иначе последующие несколько дней принесут не самые приятные ощущения.

При злоупотреблении фруктом может появиться диарея, головокружение, учащенное сердцебиение, понижение артериального давления.

yandex_ad_2 Абрикосовая диета

Как вы помните, калорийность абрикос составляет всего 44 ккал на 100 грамм продукта. Это делает его одним из главных фруктов при похудении. Можно устраивать абрикосовый разгрузочный день 1 раз в 2 недели, сесть на 3-дневную монодиету (1 раз в 2-3 месяца). Более щадящим, но не менее эффективным, вариантом считается абрикосовая недельная диета с включением молочных продуктов.

Чтобы абрикосы не нанесли вреда, а принесли максимальную пользу вашему здоровью, для составления диеты желательно обратиться к специалисту. В целом продукт способствует не только постепенному снижению веса, но и благотворно воздействует на весь организм:

выводит шлаки и токсины, которые препятствуют избавлению от лишних килограммов;

нормализует работу пищеварительной системы и почек, восстанавливает концентрацию полезных бактерий в кишечнике;

ускоряет метаболизм;

обладает мягким слабительным действием;

помогает контролировать аппетит и снизить объем потребляемых порций пищи.

Очень важно то, что солнечный фрукт поднимает настроение и повышает тонус. Поэтому вы очень легко «переживете» диету. Главное, не выбирать для употребления слишком мягкие, переспевшие плоды. В таких абрикосах калорийность может быть несколько выше.

За сутки у вас получится сбросить около 1 килограмма. Но из диеты стоит выходить постепенно. После нее вам придется хотя бы 1 день питаться исключительно салатами и легким бульоном.

Абрикос — удивительный фрукт, который приносит огромную пользу для здоровья. Но существует и некоторый вред для организма. Чтобы избежать серьезных побочных эффектов не следует превышать суточную норму (4-6 штук в день), а также исключить противопоказания. Если соблюдать меру, сочные плоды восстановят работу иммунной, нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. А низкая калорийность абрикос позволит дополнительно избавиться от нескольких лишних килограммов.