Жиросжигание и укрепление мышц с помощью гирь в домашних условиях

Вся прелесть занятий заключается в их универсальности. Всего с одним предметом можно столько вариантов упражнений проделать, начиная от ВИИТ и до тренинга на силу с малым числом повторов. Это отличный способ развить силу тазобедренного сустава без риска травмирования в отличие от «мертвой тяги».

Выбираем качественный снаряд

Профессиональные гири хороши тем, что они идут одинакового размера независимо от веса. А это очень удобно в сложных упражнениях.

Чугунные более устойчивые по сравнению с резиновыми. С ними ты можешь качественно выполнять кистевую тягу, когда нужно переместить на них массу всего тела.

Идеальный вес для представителей сильного пола — 16-20 кг. Они довольно тяжелые, чтоб напрячь мышцы и накачаться гирей, но при этом довольно легкие, поэтому удобны при выполнении ВИИТ и большого числа повторений.

Комплекс упражнений с гирей на все группы мышц

Основной плюс тренировок в том, что благодаря динамичным естественным движениям можно получать пользу как от жиросжигающей кардио тренировки, так и тренинга на наращивание мышц. Чтоб тренинг был самым эффективным, мы предлагаем тебе упражнения и суперсеты.

Как делать?

Выполняй 1 подход на 10 повторений 1-го упражнения в суперсете, а потом сразу 10 повторений 2-го упражнения. Передохни 1 минуту и повтори. Всего нужно сделать 4 суперсета. Отдохни 2 минуты и переходи к другому суперсету. Для упражнений на одну сторону в 1-м подходе делай упражнения на одну сторону, в дальнейшем — на 2-ю. Для эффективности добавляй по 1-му повторению до тех пор, пока не дойдешь до 15, потом увеличь вес и вновь начни с 10 повторений.

Почему это эффективно?

В программу входит 3 суперсета (пара упражнений, которые выполняются друг за другом без передышки). В 1-м суперсете внимание уделяется груди, спине и мышцам кора. Во 2-м прорабатывается пресс в стоячем положении, а в 3-м — горизонтально. В итоге сердце бьется быстрее, позволяя организму эффективно расщеплять жир и накачать большие и сильные мускулы пресса.

Приблизительный вес Идеально использование гири весом в 16 кг для первых 2-х суперсетов и 12 кг — для 3-го.

Суперсет 1: составное преимущество

Проработай полностью верхнюю часть тела при помощи только 2-х упражнений.

1А: жим лежа на полу

Ляг на пол. В обеих руках на уровне груди держи по гире. Выпрями одну руку и толкни вверх, отрывая плечо от пола и скручивая корпус. Опусти одну руку и так же выпрями 2-ю. По очереди повторяй жим руками в медленном ритме.

Совет: лежа на полу ты увеличиваешь стабильность корпуса, уменьшая тем самым риск травмирования. «Впечатывание» нижней частью спины в пол не дает прогибаться пояснице и отключает мышцы пресса.

1В: кистевая тяга

Встань в «планку» на прямых руках и упирайся на гири. Подтяни одну руку вверх, передвигая локоть назад к бедрам. Опусти гирю, повтори движение 2-й рукой. Держи мышцы кора под напряжением, следи, чтоб бедра не двигались.

Совет: с этим великолепным упражнением на мускулы кора ты увеличиваешь стабильность, значит, и силу мышц кора. Чтобы усложнить упражнение своди ступни максимально близко друг к другу.

Суперсет 2: магия занятий с одной гирей

Используй мышцы кора, чтоб удерживаться в указанном положении.

2 А: «Мельница»

Исходная позиция: стойка прямо, гиря в вытянутой руке над головой, ноги расположены шире плеч. Смести основную массу в сторону руки, которая держит вес. Глядя на гирю, опускай корпус вниз до тех пор, пока не коснешься другой рукой пола.

Совет: упражнение «Мельница» может показаться устрашающим, но его лучше делать на укрепление мускул кора, а также для стабильности плечевого сустава.

2 В: «Восьмерка»

Проноси гирю назад между ног, перекидывая с одной руки на другую. Перемещай ее назад и вперед одной рукой, потом повтори движение со второй. Старайся делать плавные движения.

Совет: данное упражнение отлично подходит для тренировки мускул кора, так как по специфике данного упражнения, мышцы пресса должны быть постоянно в напряжении. Это дает возможность сохранять равновесие.

Суперсет 3: достоинства мышц кора

Закончи тренировку упражнениями которые «прожигают» мышцы пресса.

3 А: жим со сгибанием корпуса

Выстави над головой 2 гири, сядь на пол, ноги согни в коленях. Медленно опускайся на пол, передвигая снаряд к груди. Напряги мышцы пресса, чтоб подняться в исходную позицию, толчком выпрями руки вверх.

Совет: Сидя прямо, подтяни таз, а при опускании скручивай спину, стараясь по очереди касаться пола каждым позвонком. Чем медленнее ты двигаешься, тем сильнее напрягаются мышцы пресса.

3 В: перемещение гири в планке

Встань в положение «Планки» на прямых руках, при этом тело должно составлять прямую линию от макушки до пяток, справа поставь гирю. Проведи левую руку под корпусом, возьми гирю и перенеси влево. Поменяй руки и повтори движение.

Можешь делать упражнения с гирей на все группы мышц дома либо в тренажерке. От того, где проводить занятия, результат не поменяется.

Совет: Можно разнообразить «Планку». Чем дальше ты ставишь гирю от корпуса, тем труднее упражнение. Для еще большей сложности можешь слегка отрывать снаряд от пола.

Упражнения для жиросжигания и набора массы

Это тренировки с гирей для похудения и одновременного построения мышц. Используй такой вес, чтоб последний раз последнего упражнения давался тебе максимально тяжело, но не нарушай технику. Выбери тренировочный комплекс согласно своим целям.

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Сжигание жира

Если твоя цель — избавиться от лишнего жира, выполняй по 10 раз каждого упражнения. Жиросжигающий тренинг с гирей делается по кругу, без отдыха между ними. Потом отдохни в течение 1 минуты и повтори круг. В общем, нужно выполнить 5 кругов.

Для увеличения нагрузки добавляй по 1-му повторению на каждый круг, пока не достигнешь 15. Потом переходи на более тяжелые гири, при этом снова начни с 10 повторений.

Наращивание мускул

Если ты хочешь нарастить сухую мышечную массу, выполняй по 12 повторений каждого подхода, потом отдохни 1 минуту. Сделай по 4 подхода каждого упражнения, отдых между упражнениями — не более 1,5 минуты.

Для увеличения нагрузки добавляй по 1-му повторению на каждый круг пока не дойдешь до отметки 15. Потом переходи на более сложные гири, причем вновь начинай с 12 повторений.

Толчок гири

Раскачивай снаряд между ногами, при этом бедра отводи вперед. Как только он дойдет до уровня живота, вытяни локоть назад и подними руку под и вокруг гири, чтоб стать в положение «гиря на груди». Потом опусти ее между ног и повтори движение.

Совет: убедись, что не отводишь гирю слишком далеко от корпуса. Это упражнение хорошо развивает силу.

Жим из-за головы

Займи позицию «снаряд на груди», держи его на уровне плеча, прижав локоть к боку для дополнительной опоры. Толкай вверх прямо над головой, применяя самый эффективный путь, который позволяет снизить нагрузку на плечевой сустав.

Совет: Начинай, держа локоть под гирей, потом толкай руку до прямой линии, потихоньку разворачивая ее, чтоб в конечном счете ладонь была направлена вперед. Если ты взял большой вес, тогда начинай от грудной клетки.

Рывок гири

Раскачивай снаряд между ног, причем бедра должны уходить вперед. Когда вес будет немного ниже уровня грудной клетки, возвращай локоть назад и подними руку под и вокруг гири. Используй при этом полученный пульс, чтоб гиря была ровно над головой.

Совет: Старайся избегать позиции, когда рука находится под снарядом, и не делай жим отдельным движением. Двигайся плавно.

Мельница

Исходное положение: встань прямо, гиря находится в вытянутой руке над головой, ноги расставлены шире плеч. Основной вес перемещай в сторону руки, которая тебя держит. Глядя на гирю, опускай корпус вниз, пока не коснешься второй рукой пола.

Совет: Не бойся этого упражнения, оно направлено на укрепление мышц кора и стабильности плечевого сустава. Также оно прекрасно делает растяжку задней части бедра.

Перемещение снарядов в планке

Сделай планку на прямых руках, то есть тело должно составлять прямую линию от макушки до пяток, справа положи гирю. Проведи левую руку под корпусом, возьми гирю и перетащи ее налево. Сделай то же самое с другой стороной.

Упражнения с 2-мя гирями для двойного эффекта

После того как ты разобрался с упражнениями для новичков и научился правильно делать базовые упражнения с гирями (махи, жимы, толчки), можешь переходить к сложной вариации. Применение 2-х гирь — это повышенный уровень сложности, так как подобные упражнения требуют развитого чувства равновесия и мышечного контроля. Также 2 гири по 16 кг покажутся легче, чем, например, одна на 32 кг.

С помощью 2-х снарядов вместо одного ты не нарушаешь никаких правил. Совсем нет разницы, пользуешься ты 1-м или 2-мя. Нагрузка остается такой же самой. Главное, выполнять упражнение одинаково обеими руками, а не то рискуешь заработать нешуточную травму в плечевом суставе.

Таким образом, можно выполнять следующие упражнения:

Махи 2-мя снарядами.

Жим гирями.

Рывок 2-мя снарядами.

Толчок 2-мя снарядами.

Двойной жим из-за головы.

Вот такие вот комплексы упражнений мы предлагаем для сжигания избыточного жира и наращивания мышечной массы! Совсем неважно, где тренироваться: в домашних условиях или спортивном зале. Эффект будет один и тот же.

Успехов на тренировках!

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