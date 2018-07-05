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Эти упражнения уберут жир с низа живота за неделю! Твои мышцы будут гореть
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Эти упражнения уберут жир с низа живота за неделю! Твои мышцы будут гореть 

Карельские вести 31 минуту назад
Фото: Карельские вести
Все ещё не можешь согнать жир с нижней части живота? В этом месте особенно сложно похудеть. Поэтому тренировки нужно совмещать с правильным питанием.
Предлагаем тебе эффективный комплекс упражнений для похудения в нижней части живота. При регулярных занятиях жир сойдет уже через неделю!
СКЛАДКА
Сядьте на пол, руки на затылок. Быстро приводите колени к груди, скручиваясь силой мышц пресса. Движение происходит одновременно, корпус стремится к ногам, а колени к груди. Возвращаясь в исходное положение, ноги следует выпрямить, однако ставить их на пол не нужно. Повторите движение 20 раз, встаньте на ноги и проделайте прыжки.
ПОДЪЕМ НОГ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ
Это упражнение отлично прокачает мышцы нижнего пресса. Сядьте на стул с крепким сиденьем, аккуратно выпрямитесь, втяните пресс, руками схватитесь за край сиденья, ноги, согнутые в коленях, приведите к груди. Не наклоняйте корпус, работайте только мышцами пресса. Проделайте 20 подъемов и завершите цикл подскоками.
РИСОВАНИЕ
Исходное положение лежа, руки вдоль туловища. Далее поднимаем одну или сразу две ноги и рисуем в воздухе цифры от 0 до 9. Каждую цифру необходимо отработать как минимум 5 раз.
Посмотрите видео-тренировку для того, чтобы убрать жир с низа живота. Быть стройной просто — нужно правильно питаться и заниматься спортом. Тренироваться можно не выходя из дома.
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