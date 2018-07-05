Эти упражнения уберут жир с низа живота за неделю! Твои мышцы будут гореть

Все ещё не можешь согнать жир с нижней части живота? В этом месте особенно сложно похудеть. Поэтому тренировки нужно совмещать с правильным питанием.

Предлагаем тебе эффективный комплекс упражнений для похудения в нижней части живота. При регулярных занятиях жир сойдет уже через неделю!

СКЛАДКА

Сядьте на пол, руки на затылок. Быстро приводите колени к груди, скручиваясь силой мышц пресса. Движение происходит одновременно, корпус стремится к ногам, а колени к груди. Возвращаясь в исходное положение, ноги следует выпрямить, однако ставить их на пол не нужно. Повторите движение 20 раз, встаньте на ноги и проделайте прыжки.

ПОДЪЕМ НОГ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ

Это упражнение отлично прокачает мышцы нижнего пресса. Сядьте на стул с крепким сиденьем, аккуратно выпрямитесь, втяните пресс, руками схватитесь за край сиденья, ноги, согнутые в коленях, приведите к груди. Не наклоняйте корпус, работайте только мышцами пресса. Проделайте 20 подъемов и завершите цикл подскоками.

РИСОВАНИЕ

Исходное положение лежа, руки вдоль туловища. Далее поднимаем одну или сразу две ноги и рисуем в воздухе цифры от 0 до 9. Каждую цифру необходимо отработать как минимум 5 раз.

Посмотрите видео-тренировку для того, чтобы убрать жир с низа живота. Быть стройной просто — нужно правильно питаться и заниматься спортом. Тренироваться можно не выходя из дома.