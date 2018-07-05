Худеем во сне: 4 секрета, которые помогут проснуться стройной

Чтобы сбросить вес, надо как следует постараться: изменить режим питания, составить правильный рацион и строго придерживаться его, заниматься спортом, следить за уровнем стресса. Но к счастью, есть и более простые пути: например, можно просто немного изменить свои ночные привычки — и перезагрузить свой метаболизм После чего организм начнет активнее перерабатывать запасенный жир, даже находясь в состоянии покоя — а вы будете худеть прямо во сне. И кто из нас не мечтал об этом?Немного белка перед сном

Не есть на ночь, ужинать не позднее, чем за два часа до сна — все мы точно знаем эти правила. А вот чего мы не знаем, так это того, что небольшой протеиновый коктейль за полчаса-час до сна разгоняет метаболизм, понижает артериальное давление и помогает телу сжигать накопленный в течение дня жирДа-да, прямо во сне. Только калорийность коктейля не должна превышать 150 калорий. Полный блэк-аут в спальне

Про то, что привычка тупить в смартфон или работать за ноутбуком перед сном плохо влияет на баланс мелатонина и в итоге ломает наш метаболизм, наверное, слышали все. А вот о том, что даже очень слабый свет может привести к такому же эффекту, знают немногие. Между тем исследование, результаты которого были в этом году опубликованы в журнале «Биологические ритмы» подтверждает: чтобы сон был здоровым, в спальне должно быть абсолютно темно Не хотите покупать блэк-аут шторы, спите в повязке для сна — и сами не заметите, как похудеете. Проветривайте спальню

Чем холоднее в вашей спальне, тем больше запасы вашего коричневого жира (который помогает поддерживать активность и в конечном итоге способствует похудению) и меньше — белого. К таким результатам пришли авторы исследования, в котором принимали участие мужчины и женщины, страдающие от диабета. Оптимальная температура воздуха в спальне не должна превышать 19 градусов тепла. Соблюдайте режим сна Ученые из Университета Бригама Янга утверждают: женщины, которые засыпают и просыпаются в одно и то же время, проще и быстрее сбрасывают вес, чем те, кто не соблюдает режим сна. Более того, привычка вставать в одно и то же время положительно сказывается на вашем здоровье: стабильный режим сна помогает снизить риск развития рака и сердечных заболеваний.