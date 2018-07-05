10 ошибок тех, кто увеличивает губы

СодержаниеОшибка 1: Доверие к незнакомцуОшибка 2: Лишь примерные ожиданияОшибка 3: Игнорирование противопоказанийОшибка 4: Неверный расчетОшибка 5: Неправильный выбор препаратаОшибка 6: Отсутствие подготовки к процедуреОшибка 7: Слишком большая дозировка препаратаОшибка 8: Равнодушие к технике введенияОшибка 9 Прием болеутоляющих средств во время восстановленияОшибка 10: Слишком быстрое повторение салонной процедуры

Когда красавицу Кайли Дженнер, американскую модель и участницу телешоу «Семейство Кардашьян», однажды спросили, какая ее самая большая ошибка в уходе за собой, которую она когда-либо сделала, Кайли ответила: «В определенный момент я слишком сильно увеличила губы». И это — далеко не единственная ошибка, которую могут совершить представительницы прекрасного пола, планирующие увеличение губ. Чего следует избегать, чтобы улыбка стала соблазнительной, чувственной и красивой — рассказывает MedAboutMe.

Ошибка 1: Доверие к незнакомцу

Лицо женщины — это ее «визитная карточка» и об этом нужно помнить всегда. Выбирая наряды, многие девушки и женщины долго крутятся в примерочной, рассматривая свое отражение в зеркале, и только удостоверившись, что платье подходит, расплачиваются на кассе. Такой же подход должен быть при выборе клиники и врача, который будет проводить процедуру!

Попросите предоставить вам копию медицинского диплома, сертификаты об окончании соответствующих курсов врачом и фотографии проведенных процедур. Если с документами все в порядке, врач вызывает симпатию и с ним приятно общаться, на процедуру можно соглашаться.

Ошибка 2: Лишь примерные ожидания

Позиция «врачу виднее, как лучше» подводила не одну женщину! Отправляясь на процедуру, вы должны точно знать, чего вы хотите. Обсудите с врачом, какими будут изменения — коррекция верхней губы или нижней, либо обоих сразу. Хороший специалист оценит пропорции вашего лица и предложит коррекцию в соответствии с индивидуальными особенностями.

Факт!

Успех проведенной процедуры определяется тем, насколько естественным получился результат. Если глядя на вас, вряд ли кто-то догадается, что было вмешательство в периоральную область, значит, врач все сделал идеально.

Ошибка 3: Игнорирование противопоказаний

Безусловно, быть прекрасной мечтает каждая женщина. Однако в погоне за красотой нужно помнить о здоровье. Если в последнее время вы пережили обострение хронических заболеваний, знаете не понаслышке, что такое воспаление кожи, страдаете от диабета, имеете проблемы со свертываемостью крови, а также находитесь в положении или кормите грудью, от введения филлеров лучше отказаться. Еще один маркер, который может насторожить — обострение герпеса меньше, чем 6 месяцев назад.

Скрывая противопоказания от врача, многие девушки и женщины подписывают себе приговор, получая серьезные осложнения.

Ошибка 4: Неверный расчет

Еще одной ошибкой женщин, решившихся на коррекцию губ, может быть ставка «только на результат». В первую очередь это касается пролонгированного эффекта. Женщины полагают: чем дольше губы будут иметь заданные врачом параметры, тем лучше. Однако на практике это не всегда так!

Филлеры гиалуроновой кислоты рассасываются в течение полугода, методика липофилинг (введение собственной жировой ткани пациента в губы) будет радовать несколько лет и только применение перманентных филлеров — практически навсегда. Однако у каждой методики есть свои преимущества и недостатки, прежде чем решиться на процедуру, их следует узнать и принять.

На заметку!

Сегодня каждая женщина знает, что препараты для коррекции губ обязательно должны рассасываться и самостоятельно выводиться из организма. А в начале 90-х прошлого века такой информации не было. Многие женщины решались на увеличение губ при помощи биополимерных гелей и в результате получали твердые новообразования в коже губ, удалить которые может только хирургическое вмешательство.

Ошибка 5: Неправильный выбор препарата

«Эталоном» оказания качественных услуг по коррекции контура губ в клинике красоты является введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Но мало определиться с видом наполнителя, предстоит еще согласовать с врачом его плотность. Новички часто думают, что чем плотнее препарат, тем лучше, и дольше продержится эффект, однако это не так! При выборе плотного препарата возможен эффект неестественно выпяченных губ, к тому же, гель может доставлять дискомфорт, сдавливая сосуды.

Хороший врач-косметолог рекомендует плотность и вязкость геля, и к его советам следует прислушаться.

Ошибка 6: Отсутствие подготовки к процедуре

Качество проведенной коррекции формы губ зависит не только от действий врача, но и самой пациентки. За неделю до процедуры нужно прекратить прием противовоспалительных средств, поливитаминов и витамина Е. Все перечисленное может спровоцировать появление отеков и синяков после вмешательства.

Ко всему этому предстоит отказаться от употребления алкоголя и напитков с кофеином за 24 часа до коррекции и на протяжении суток после — такие ограничения будут способствовать скорейшему восстановлению организма.

Ошибка 7: Слишком большая дозировка препарата

Иногда исполнить мечту пациента о красивых пухлых губах за один раз просто не получится. Тем не менее, женщина или девушка настаивает. Что же будет, если врач пойдет на поводу клиентки?

При введении 2-3 мл геля на основе гиалуроновой кислоты (а именно столько требуется для «выдающихся» перемен) мягкие ткани просто не успеют так быстро растянуться, обретая новую форму, как следствие, гель спровоцирует образование выраженных валиков над верхней и нижней губой. Станет ли женщина при этом краше? Вряд ли! Если уж хочется больших изменений, действовать нужно поэтапно — в несколько подходов.

Наука на страже красоты!

В апреле 2017-го года зарубежные специалисты, предоставляющие услуги по увеличению губ, провели интересный эксперимент. Они попросили 98 добровольцев — 76 женщин и 22 мужчин посмотреть фотографии моделей контура женских губ и определить — перед ними природные губы или после косметического вмешательства; а также считают ли они губы естественными и привлекательными или искусственными и неестественными.

В результате выяснилось, что 50% респондентов считали, что у модели искусственные губы, если соотношение нижней и верхней губы было 1: 0,92 и менее; или 1: 1,48 и более. Исследователи сделали вывод, что увеличение только верхней губы больше вызывало скептицизма у окружающих, они легко распознавали искусственные губы. В то время как увеличение обоих губ смотрелось более правдоподобно, естественно.

Дерматолог Джошуа Зейчнер сделал вывод: «Лучший способ создать пациенту естественный результат — увеличить исходные данные, а не делать что-то новое. Это достигается увеличением как верхней, так и нижней губы одновременно».

Ошибка 8: Равнодушие к технике введения

Оптимальная глубина введения филлеров на основе гиалуроновой кислоты врачом-косметологом — не больше 3 мм. И конечно, это не забота пациента отслеживать технику выполнения процедуры врачом. Однако быть бдительным никогда не помешает! Дело в том, что если врач превысит указанное значение, возникает риск получить осложнения в виде шишек или «комочков» на губах.

Ошибка 9 Прием болеутоляющих средств во время восстановления

После проведения салонной процедуры болевые ощущения могут быть довольно выраженными, однако постепенно они буду «стихать». Пик неприятных ощущений — в первый день после коррекции, в целом незначительные болевые ощущения могут сохраняться на протяжении недели.

Тем не менее, принимать болеутоляющие средства — например, «Аспирин» или «Ибупрофен» категорически нельзя. Они увеличивают вероятность возникновения гематом и продлевают период восстановления.

Ошибка 10: Слишком быстрое повторение салонной процедуры

После первой процедуры проводить повторную коррекцию формы губ можно не ранее, чем через полгода. Единственное исключение из правил, если врач поэтапно увеличивает губы. При этом следует иметь в виду, что если филлер содержится в мягких тканях губ, дополнительно вводить новую дозу препарата нужно у того же самого врача. Причем, препарат должен быть строго тот же самый — во избежание серьезных последствий для здоровья.

Комментарий экспертаИрина Александровна Таганцева, заведующая дерматологическим отделением Консультативно-диагностического центра ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России , врач-дерматовенеролог, косметолог

О пухлых губах мечтает сегодня едва ли не каждая девушка. И современная косметология предлагает большой выбор возможностей для изменения пропорций лица, корректировки черт. Это могут быть хирургические методы, например, хейлопластика (хирургическая коррекция формы и размера губ), липофилинг (пересадка собственной жировой ткани пациента). И прежде, чем решаться на радикальную «перекройку» нижней части лица, стоит задуматься, а действительно ли это нужно, не является ли ваше стремление данью моде.

Если вы все же решились увеличивать губы, то для начала можно порекомендовать более простые варианты — увеличение с помощью гелей, а также инъекций гиалуроновой кислоты. Однако и здесь есть свои нюансы.

Что нужно знать о гелях? В зависимости от того, как долго вы хотите «носить» новые губы, необходимо решить, какой тип геля выбрать. Гели постоянного действия (биополимерные) содержат полиметилакрилат, который дает долговечный эффект. Он не рассасывается, не отторгается организмом и химически нейтрален. Однако со временем препарат может мигрировать, нарушая гармоничность очертаний губ. К тому же, для удаления сместившегося геля может потребоваться операция по его откачиванию.

Биодеградируемые гели — это препараты временного действия (от полугода до года), затем они растворяются. Препараты этой группы также химически нейтральны, не вызывают аллергии и осложнений и не мигрируют. Одним из таких препаратов, наиболее оптимальных для коррекции формы и размера губ, является гиалуроновая кислота. Ее можно вводить физиотерапевтическим методом — электропорацией, процедурой, которая выполняется с помощью специального аппарата. А можно сделать инъекцию филлеров на ее основе. Со временем препарат рассасывается, не оставляя следов. Поэтому через какое-то время процедуру нужно повторять снова. Это зависит и от индивидуальных особенностей вашего организма, и от препарата. При его выборе стоит обращать внимание на вязкость. Оптимальным будет гель средней вязкости. Он равномерно распределяется в тканях губ, легче вводится, чем более вязкие гели, но лучше «держит форму» по сравнению с менее вязкими.

Чтобы избежать неприятных последствий после увеличения губ, необходимо внимательно относиться к выбору клиники и специалиста. Перед манипуляцией необходимо убедиться в том, что процедура будет выполнена именно врачом, а не средним медицинским персоналом, с использованием оригинальных препаратов. Перед процедурой в обязательном порядке необходимо сообщить врачу о приеме лекарств, особенно аспирина и наличие аллергических реакций в анамнезе. Проверить срок годности препарата и заполнить информированное согласие на введение геля.

У любой процедуры или операции по увеличению губ могут быть противопоказания. Например, беременность, инфекции, герпес, низкая свертываемость крови. Все эти моменты стоит обсудить заранее с врачом-косметологом.

Комментарий экспертаЕлена Константиниди, врач-дерматокосметолог, заведующая отделением косметологии московской клиники

Говоря об увеличении губ, врачи в первую очередь имеют ввиду коррекцию формы и объема губ, чаще верхней, которая анатомически имеет меньшие размеры по сравнению с нижней. То есть речь идет не о простом увеличении размера губ, что часто бросается в глаза на улицах и по телевизору и является скорее неправильно проведенной процедурой с гиперкоррекцией, а о гармонизации формы губ.

Губы являются важной частью лица, на которой акцентируется внимание, поэтому работа с этой зоной требует особой аккуратности.

Во-первых, препараты, используемые в этой зоне, должны быть строго на основе гиалуроновой кислоты, все остальные не подходят для губ и могут дать осложнения.

Во-вторых, надо понимать, какой вид и какую плотность гиалуроновой кислоты надо выбрать для решения того или иного вопроса. При желании освежить губы, сделать их более яркими и насыщенными используются препараты на основе неретикулированной гиалуроновой кислоты. При необходимости придать контуру губ четкость и слегка придать объемности губам используются препараты ретикулированной гиалуроноовой кислоты невысокой плотности. При необходимости коррекции формы и объема губ используются препараты на основе гиалуроновой кислоты более высокой плотности.

В-третьих, надо знать, что существует ряд противопоказаний для данной процедуры, такие, как аутоимунные заболевания, герпес в активной фазе, инфекционные заболевания, лихорадочные состояния, обострения хронических заболеваний, онкология, эпилепсия, тяжелая гипертония, а также беременность и лактация. Также должна заметить, что нецелесообразно делать процедуру во время месячных, когда снижается болевой порог и возникают предпосылки к появлению гематом.

Также надо иметь в виду, что коррекция формы губ предполагает реабилитацию — после процедуры практически всегда присутствует отек 2-3 суток, соответственно, непосредственно перед каким-либо событием эту процедуру делать не рекомендуется, оптимально — за 7-14 дней.

При правильной коррекции мы получаем красивые естественные губы без заметных следов вмешательства. Эффект от процедуры, в зависимости от введенного препарата, длится от 6 до 18 месяцев, затем процедуру можно повторить.

Препараты гиалуроновой кислоты являются полностью безопасными для организма, так как кислота входит в состав межклеточного пространства кожи и воспринимается организмом, как родственный продукт. Препараты гиалуроновой кислоты используются в эстетической медицине уже больше 20 лет и зарекомендовали себя как физиологичные и безопасные.

Комментарий экспертаОльга Олеговна Струкова, пластический хирург

На сегодняшний день существует множество способов увеличения губ, как косметологических, так и пластических, о которых каждая женщина слышала не одну сотню раз. Введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты является наиболее популярным способом коррекции формы губ. Однако самым безопасным способом увеличения губ является липофилинг — введение собственной жировой ткани, ведь во время процедуры в губы вводится не инородные организму соединения, а своя собственная жировая ткань.

Главный плюс метода — органичность, он не имеет побочных эффектов, процедура безболезненна, проводится под местной анестезией и обладает омолаживающим действием. Процедура длится час и делится на три этапа: забор жировой ткани из необходимой зоны на теле пациента, очищение жира от ненужных примесей и вживление жировой ткани. Забор жира производится в донорских зонах — внутренних поверхностей бедер, коленей или с живота. Поэтому решается сразу две проблемы: исчезает часть жира из одной области тела, где он не нужен, при этом наполняются губы, разглаживаются морщины, омолаживается лицо.

Наряду с липофилингом, применяется нанолипофилинг, для уменьшения количества морщин вокруг рта. Измельченная клеточная фракция богата стволовыми клетками, за счет чего морщины разглаживаются, а кожа омолаживается. Нанолипофилинг применяется для заполнения средних и мелких морщин на лице, шее и кистей рук, а также для уменьшения темных кругов под глазами. Эффект от процедуры является накопительным.

Комментарий экспертаЛюбовь Акрум, пластический хирург, косметолог

Инъекция по увеличению губ является одной из самых популярных и востребованных услуг на рынке косметологии. С помощью этой процедуры мы можем эффективно и быстро омолодить лицо. Так как восстанавливая дефицит тканей в периоральной области с помощью инъекций, мы можем устранить заломы и морщины, которые создают впечатление возрастных изменений.

Итак, на сегодняшний день безопасными препаратами для увеличения губ являются филеры на основе гиалуроновой кислоты. Хоть и синтетическая, она родственна нашей собственной среде организма. Поэтому не отторгается, не вызывает аллергии и при правильном проведении процедуры не капсулируется. Какие советы пригодятся тем, кто планирует увеличить губы?

1. Перед проведением процедуры необходимо заранее обговорить желаемый объем, форму губ. Возможно, показать фото работ специалисту — для понимания полной картины.

2. Важно сообщить специалисту о возможных аллергиях на препараты, содержащие Лидокаин. Это касается местной анестезии для обезболивания.

3. Все инвазивные процедуры требуют тщательной асептической обработки поля введения специальными асептиками во избежание инфицирования. Доктор должен быть в перчатках и маске.

4. Желательно проводить все инъекционные процедуры после менструации. Так будет менее больно и меньше вероятность появления синяков.

5. Увеличивать губы при простудных заболеваниях, вирусах (герпеса) и всех острых состояниях, а также во время беременности противопоказано.

6. Необходимо проводить процедуру в лицензированных клиниках, салонах, которые покупают препараты у официальных дистрибьюторов. Это поможет избежать подделок.

7. Ваш врач должен перед открытием упаковки показать вам препарат, целостность упаковки не должна быть нарушена.

Комментарий экспертаИрина Юрьевна Копылова, косметолог Государственного научного центра лазерной медицины им. О. К. Скобелкина ФМБА России

В погоне за красивыми губами женщины часто забывают о том, что не все процедуры полезны для здоровья. Вспомнить об этом помогут следующие факты:

— «губы-рыбки» уже давно не актуальны;

— для увеличения, увлажнения губ и придания им более чувственной женственной формы в современной косметологии используют филлеры на основе гиалуроновой кислоты, которые вводятся при помощи инъекций под местной анестезией. Доказано, что этот метод является самым безопасным. Однако стоит помнить, что филлеры обладают временным (от нескольких месяцев до полугода) эффектом, а также понимать, что этого нельзя делать, если есть проблемы со свертываемостью крови, аутоимунные заболевания и диабет;

— от введенного при помощи инъекций силикона губы могут деформироваться и поплыть;

— в губы не нужно вкалывать ботокс — он предназначен для блокировки мышечных волокон;

— нужно быть морально готовым к неприятным незначительным, но все же возможным последствиям инъекций — синякам, отеку, покраснению, которые пройдут через несколько дней;

— при выборе между ценой (процедуру увеличения губ нельзя назвать дешевой) и качеством все же стоит обратить внимание именно на профессионализм врача и проверенный препарат, который доказал свою эффективность.

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