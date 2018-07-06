Личный опыт: отзыв о программе Pro Trener «Результат за 21 день»

Цель программы

Программа рассчитана на изменение пищевых привычек и режима физической активности, что поможет привести к уменьшению процента жира в организме, потере лишнего веса от 1,5 до 5 кг, нормализации водно-солевого баланса и улучшению самочувствия. Результат программы каждого участника может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма и степени соблюдения рекомендаций тренера.

Как это работает

Похудение достигается за счет дефицита калорий, получаемого с помощью сниженного дневного калоража питания (в среднем 1500 ккал для женщин и 2200 ккал для мужчин) и разнообразной физической нагрузки: в основном кардио на невысоком пульсе + функциональные нагрузки и стрейч. Правильно выстроенный рацион питания и физические упражнения позволяют улучшить качество состава тела за счет уменьшения именно жировой прослойки, а не мышечного волокна. Такой результат обычно отражается не в значительном количестве потерянных килограммов, а в уменьшении объемов тела.

Перед стартом программы вам предлагают заполнить анкету. Помимо возраста, роста и веса, необходимо указать даты ближайшего цикла, дату последних родов, а также измерить и вписать в специальном окошке параметры талии и бедер. Если вы находитесь в положении, об этом также необходимо заранее сообщить в опроснике. Хорошо, если у вас есть абонемент в спортзал: программа предусматривает около 1,5 часов активности в день. После того, как вы ознакомитесь с условиями, все дальнейшее общение с тренером происходит в чате.

Питание

В самом начале курса вам высылают файл с рекомендациями по питанию. Требования абсолютно те же, что предъявит вам тренер в любом фитнес-зале прежде, чем начать индивидуальные занятия. Предлагается отказаться от мучного, сладкого, картофеля, белого риса, любого хлеба, кроме цельнозернового, копченостей, соусов, сухофруктов и некоторых фруктов. В общем, то самое ПП в чистом виде.

Кроме того, в полученном файле у вас будет 6 вариантов меню + 1 на разгрузочный день с примерным подсчетом калорий. Некоторые продукты можно заменять на похожие по калоражу (главное — чтобы они не входили в список запрещенных). Для подсчета калорий удобнее пользоваться специальными приложениями для смартфонов. Я использовала MyFitnessPal.

Честно говоря, даже несмотря на то, что меню тщательно продумано и не включает в себя продуктов, которые сложно найти в магазинах, придерживаться такой системы питания довольно сложно. Будьте готовы к тому, что свои обеды, перекусы и ужины придется готовить самостоятельно и носить на работу в контейнерах.

На первой неделе я старалась следовать всем указаниям: заранее, с вечера, готовила себе куриную грудку на пару, делала овощные салаты или тушила овощи без масла и соли (задача не солить еду, как ни странно, стала для меня настоящим испытанием) и занималась приготовлением других блюд из примерного меню. Вес-таки сдвинулся с мертвой точки: в конце недели весы показали -1 кг, да и объемы заметно уменьшились.

Вторая неделя получилась непростой. Я по-прежнему старалась следовать заданному курсу, но рабочие мероприятия, вечеринки и отсутствие времени на готовку дали о себе знать. Сброшенный килограмм вернулся и, кажется, хотел привести с собой еще один. Казалось, все усилия пошли на смарку.

На третьей неделе во многом благодаря спорту и относительно правильному питанию (то, что не удавалось приготовить из-за отсутствия времени я просто заменяла на аналогичные продукты, плюс иногда пропускала приемы пищи, что, вообще-то не очень хорошо) мне все же удалось сбросить 2 кг, и такой результат меня вполне устроил.

Спорт

Спортивная часть программы не менее важна, чем питание. Каждый день в специально созданном для участников чате, тренер Андрей Жуков высылал видеотренировки.

Предполагалось, что спортом вы будете заниматься не менее 1,5 часов в день. Причем, это не всегда интенсивные тренировки. Например, иногда достаточно обычной прогулки на свежем воздухе в среднем или быстром темпе.

Начинать день, помимо стакана воды с лимоном, всегда нужно с зарядки. Для занятий дома лучше купить коврик — некоторые упражнения придется выполнять лежа на полу. Если у вас есть абонемент в фитнес-клуб, заниматься можно там.

Признаюсь сразу: с тренировками у меня что-то не очень задалось. Заставить себя с утра сделать зарядку вместо того, чтобы проверять рабочую почту и писать тексты, получилось всего несколько раз, зато прогулки на свежем воздухе стали любимым видом фитнеса. Помимо тех упражнений, что присылались в общий чат, я несколько раз ходила на сайкл и кроссфит. В сочетании с ПП тренировки дали быстрый и убедительный результат.

Общие впечатления

За время тестирования мне удалось сбросить 2 килограмма, и своим результатом я осталась довольна. Думаю, если не отклоняться от курса, результат может еще быть более впечатляющим. Сейчас я продолжаю придерживаться некоторых принципов питания, которые предлагались в Pro Trener «Результат за 21 день», и замечаю, что тело стало более подтянутым.

Круто, что общение с тренером не выглядело как разговор человека и чат-бота. Помимо видео с тренировками Андрей присылал много полезной информации о продуктах, о том, как функционирует наш организм, за счет чего происходит набор и снижение веса, в какое время лучше тренироваться и почему, и так далее. Любые рекомендации, советы и ответы на все вопросы можно было получать практически круглосуточно.

В общем, если не хотите заморачиваться над составлением ПП-меню и понимаете, что не в состоянии отдельно разрабатывать для себя систему тренировок, эта программа может оказаться отличным началом пути к вашему идеальному телу. Легко не будет, но вы справитесь!