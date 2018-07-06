Откуда берется темная полоска на животе во время беременности

Узнайте, почему у женщин во время беременности появляется на животе темная полоска.

Многие будущие мамы замечают, что со временем у них на животе вырисовывается темная вертикальная полоса. Некоторых это настолько беспокоит, что они начинают избавляться от нее любыми способами, опасаясь, что это навредит здоровью.

«Летидор» расскажет, почему появляется эта полоса, нужно ли ее убирать и когда она исчезнет сама.

Темная вертикальная полоска на животе (от латинского Linea nigra) — один из самых распространенных признаков беременности. Эта коричневатая линия шириной, как правило, около сантиметра проходит от лобка до пупка, но бывает, что тянется и до самого верха живота.

Эта вертикальная полоса проявляется у большинства беременных женщин и становится полностью заметна примерно на 23-й неделе беременности.

Почему образуется полоска

Цвет кожи часто изменяется во время беременности, в разных участках ее могут появляться темные пятна. Подобно другим изменениям, появление полоски на животе вызвано увеличением уровня гормонов во время второго и третьего триместра. Постепенно она становится все темнее.

Кстати, есть еще одна полоса, но белого цвета (linea alba), которая тянется от пупка к лобку и присутствует у всех людей.

Однако коричневая полоса в отличие от белой бывает только во время беременности.

Появление темной полосы во время беременности обусловлено увеличением гормона, который «заставляет» клетки меланоциты производить больше меланина, то есть виноват во всем именно этот пигмент.

Из-за него появляются пигментные пятна не теле, а также темнеют соски.

Когда появляется темная полоска

Большинство беременных женщин замечает темную линию примерно между первым и вторым триместром. А у будущих мам, которые ожидают близнецов или тройню, полоска становится видимой уже в середине первого триместра.

Однако не у всех беременных женщин появляется эта полоска.

Исследования показали, что такое явление свойственно 75% будущих мам.

Когда исчезнет темная полоска

Темные линии на животе исчезают постепенно через несколько недель после родов. Если женщина кормит ребенка грудью, то и полоска сохранится в течение нескольких месяцев. В общем, требуется, чтобы темный пигмент полностью смылся.

Может ли полоска быть опасной для мамы или ребенка

Никакой опасности для ребенка эта пигментная линия представлять не может. Плод полностью защищен от внешних воздействий.

Единственная проблема заключается в том, что полоска более выражена у женщин с темной кожей.

Это обычно вызвано гиперпигментацией. Но и тут беспокоиться не о чем. Она хоть и медленно, но тоже исчезнет после родов.

Можно ли с помощью полоски предсказать пол будущего ребенка

Есть старая примета, согласно которой, если у женщины коричневатая линия проходит через центр пупка, то у нее родится девочка, а если линия проходит мимо пупка, как бы устремляясь к ребрам, то будет мальчик. Однако не существует никаких научных теорий или исследований, которые бы это подтвердили.

Как удалить темную полоску во время беременности

Появление полоски — естественный процесс, и вы никак не можете избавиться от нее целиком и полностью. Однако можно соблюдать некоторые правила, чтобы кожа не темнела еще сильнее.

Всегда носите закрытую одежду, которая защищает кожу от солнечных лучей.

Используйте солнцезащитный крем SPF 15 для защиты кожи от прямого воздействия солнечного света.

Включите в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой, такие как апельсиновый сок, шпинат, пшеница, бобы, спаржа и т. д.

Смешайте немного лимонного сока с крепким алкоголем и нанесите небольшое количество на кожу, чтобы осветлить полоску.

Помните, что нет ничего страшного в появлении linea nigra на животе. Главное, убедитесь, что вы правильно питаетесь и отдыхаете, а полоска исчезнет сама через несколько месяцев после рождения ребенка.

Источник: www.pregnancyrelated.com Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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