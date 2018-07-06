Диетотерапия — еда как лекарство

Базовые принципы и цели диетотерапии

Лечение питанием применяется при заболеваниях пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. Назначение особого режима употребления пищи производится врачом-диетологом после тщательного изучения картины болезни, проведения анализов и прочих исследований. В рамках предстоящего лечения выбирается оптимальный рацион, режим, список продуктов.

Как и любая другая система профилактики, лечения, реабилитации, это терапевтическое направление имеет базовые принципы, на которых строится составление программ питания. К базовым принципам относятся:

Соответствие энергетической ценности потребляемых продуктов энергозатратам организма.

Удовлетворение потребностей в питательных веществах.

Достижение легкого чувства насыщения.

Разнообразие потребляемых продуктов.

Регулярность потребления пищи.

Соблюдение норм и правил пищевой обработки.

Разработка систем питания происходит индивидуально, опираясь на особенности заболевания больного. В процессе применяется два направления: элементная и диетная структура употребления пищи. Наибольшее распространение получила диетная система, которая используется в больницах, профилактических учреждениях.

Цели

Диетотерапия часто находит применение как вспомогательное средство избавления от болезней совместно с другими методами и преследует следующие цели:

Лечение и профилактика заболеваний.

Обеспечение организма питательными веществами, микроэлементами, для поддержания и регенерации восстановительных процессов.

Формирование баланса поступающих элементов.

Создание условий для стабилизации веса пациента.

Восстановление метаболических процессов.

Особенно эффективна диетотерапия при сахарном диабете. Грамотно назначенная лечащим врачом диета, позволяет обойтись без медикаментозного лечения.

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Диетотерапия при заболевании сахарным диабетом

Причиной развития диабета становится нарушение работы эндокринной системы — выработки инсулина. Этот гормон регулирует уровень сахара в крови. Однако, при нарушении его выработки, все процессы, связанные с ним, в том числе приток глицерола, участвующего в синтезе нейтральных жиров, изменяются, приводя к дисбалансу работы систем организма.

Особенности диетотерапии в данном случае подразумевают запуск механизмов нормализации уровня глюкозы, где немаловажную роль играет проглюкагон, из которого синтезируются инкретины — стимуляторы секреции инсулина. Степень выработки этих элементов напрямую зависит от качества, количества и состава продуктов. Поэтому так важно строго соблюдать диету, назначенную врачом.

Лечение

В зависимости от типа заболевания и сложности течения лечение производится медикаментозно, по средствам специальной диеты или комбинированно.

Диабет 1 типа (СД1). Требует медикаментозной поддержки, соблюдения диеты.

Диабет 2 типа (СД2). На ранних стадиях достаточно соблюдать рекомендации по питанию, для сохранения качества жизни.

Генетический MODY-диабет. Лечение осуществляется путем строго дозированных инъекций инсулина.

Таким образом, диетотерапия при сахарном диабете — один из базовых методов поддержания качества жизни больного.

Наибольшую эффективность коррекция системы питания показывает при оперативном реагировании на заболевание.

Роль молочного белка при развитии ожирения

Наиболее распространенная проблема современного общества — лишний вес. Причин неконтролируемого образования жировых отложений множество. Среди распространенных:

Генетическая предрасположенность.

Образ жизни.

Патологии в работе эндокринной системы.

Нарушение психо-эмоционального состояния.

Физиологические факторы.

Изменения работы эндокринной системы, что является прямой причиной развития диабета, часто ведут к ожирению. Не так давно было установлено, что молочный белок, имеющийся во всех молочных продуктах, при несбалансированном применении также становится причиной ожирения. Однако, употребление обезжиренных молочных продуктов усиливает этот эффект, поскольку их дополнительно насыщают углеводами в виде сахара и крахмала. Звучит парадоксально, но только пока не разберешься в механизмах переработки пищи организмом.

Дело в том, что содержащиеся в обезжиренных молочных продуктах углеводы крайне быстро расщепляются организмом, что приводит к повышению уровня глюкозы, ускоряя наступление голода. Молочные продукты с нормальным содержанием жира напротив, ведут к быстрому насыщению и сохраняют этот эффект продолжительный период.

Таким образом, при имеющихся проблемах с ожирением лучше не переходить на обезжиренные продукты с меньшим содержанием молочного белка, а просто урезать количество их потребления. Если на такую проблему накладывается диабет, в таком случае стоит строго следить не только за количеством, но и за качественным составом продукта.

Диетотерапия при ожирении

Распространение понятие «диета» получило благодаря популяризации методов борьбы с избыточным весом. Уменьшение количества пищи, ее калорийности может привести к еще более плачевным последствиям. Поэтому диетотерапия при заболеваниях, характеризующихся увеличением массы тела, также учитывает полную клиническую картину.

Разрабатывая индивидуальный режим питания, врач-диетолог отталкивается от общей клинической картины течения заболевания. Пациенту важно не заниматься самолечением и не вводить ограничения на продукты, предположительно, опасные. Оперативное обращение к специалисту позволит точно поставить диагноз и назначить правильную терапию.

В борьбе с ожирением ключевой задачей является не просто избавление от избыточных отложений, но грамотный подход к процессу. Важно соблюсти баланс, создать условия, при которых организм не будет испытывать нехватки питательных микроэлементов. Диетотерапия позволит сформировать режим питания, способствующий естественному снижению веса, путем активизации внутренних процессов организма.

В редких случаях применяется медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство. Необходимость таких кардинальных мер определяет лечащий врач. Нередко, поступают пациенты с запущенными формами ожирения, всевозможными побочными эффектами от приема различных препаратов для похудения. Правильно составить картину заболевания становится сложнее, а также назначить оптимальный вид лечения.

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