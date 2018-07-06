Причины одышки во время беременности

Ученые изучали риск аутизма и других неблагоприятных исходов родов среди женщин, которые использовали антидепрессанты во время беременности. Причины одышки во время беременностиВо время беременности у женщины могут возникнуть трудности с дыханием после физической активности, такой как подъем по лестнице. По данным исследования, 60 — 70% беременных женщин испытывают одышку. Врачи приписывают это увеличивающейся матке, которая подталкивая вверх легкие и затрудняет дыхание.

Одышка при беременности — причины

В то время как одышка является распространенным симптомом беременности, врач не всегда может точно определить ее причину.

Одышка во время беременности, по-видимому, обусловлена целым рядом факторов, начиная от увеличения матки до изменения функций сердца. Некоторые женщины замечают изменения в дыхании почти сразу, в то время как у других изменения происходят во втором и третьем триместрах.

Одышка на ранних сроках беременности

В первом триместре беременности диафрагма поднимается на 4 сантиметра. Движение диафрагмы помогает легким наполниться воздухом. Некоторые женщины в это время замечают, что не могут делать полные, глубокие вдохи. Изменения в диафрагме у беременных женщин зачастую вызваны увеличением гормона прогестерона. Прогестерон играет важную роль в развитии плода и является дыхательным стимулятором. Количество прогестерона в организме женщины увеличивается в течение беременности.

Во втором триместре сердце начинает работать сильнее, что может вызвать одышку. Количество крови в организме женщины значительно увеличивается во время беременности. Сердце должно работать сильнее, чтобы переместить кровь не только через организм женщины, но и через плаценту.

Одышка при беременности — третий триместр

Во время третьего триместра дыхание может стать лучше или хуже, в зависимости от положения ребенка. Прежде чем ребенок начнет поворачиваться и опускаться в таз, голова ребенка может находиться под ребром и нажимать на диафрагму, что может затруднить дыхание. Такой тип одышки обычно происходит между 31 и 34 неделями.

Заболевания, вызывающие одышку у беременных

В то время как изменения во время беременности могут вызвать одышку, другие заболевания также могут способствовать проблеме. К ним относятся:

Бронхиальная астма

Беременность может усугубить существующие симптомы астмы. Женщина с астмой должна поговорить с врачом о безопасных методах лечения во время беременности.

Кардиомиопатия

Данный тип заболевания сердца может возникнуть во время беременности или сразу после родов. Симптомы включают отек стоп, снижение кровяного давления, слабость и учащенное сердцебиение. Многие женщины могут изначально приписывать свои симптомы беременности, но это состояние может серьезно повлиять на здоровье женщины и часто требует лечения.

Легочная эмболия

Легочная эмболия возникает, когда тромб закупоривает артерии легких. Эмболия может значительно повлиять на дыхание и вызвать кашель, боль в груди и одышку.

Беременность, одышка — что делать?

Одышка может ограничивать физическую активность человека. Но существует несколько методов, которые беременная женщина может предпринять, чтобы сделать дыхание более комфортным.

Правильная осанка позволит матке максимально отойти от диафрагмы.

Дыхательные методики Ламаза могут помочь женщине во время родов.

Очень важно делать перерывы и отдыхать, если появляется одышка. На более поздних сроках беременности женщина не в состоянии выполнять тот же уровень физической активности, что и раньше.

Если женщина имеет основное заболевание, вызывающее одышку, необходимо следовать рекомендациям врача.

Одышка при беременности — когда обратиться к врачу

Беременным женщинам следует немедленно обратиться за медицинской помощью при следующих симптомах:

синие губы, пальцы рук или ног;

учащенное сердцебиение;

боль при дыхании;

сильная одышка;

хрипы.

Если одышка сильно беспокоит или если женщина испытывает ее в первый раз, она должна обратиться к врачу. Врач может назначить компьютерную томографию (КТ), чтобы исключить тромбоз в качестве потенциальной причины.