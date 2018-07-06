10 ступеней корейского ухода за собой

Корейская 10-ступенчатая система ухода за кожей является одной из самых персонализированных и широко применяемых программ по всему миру. Она была основана благодаря одержимости корейских жителей здоровой кожей и десятилетиям научных достижений, и хоть следовать ей сложно без особой дисциплины, результаты становятся заметны уже спустя неделю. Я составила простую схему, которая поможет разобраться в том, в каком порядке использовать продукты, чтобы ты могла обновить свою бьюти-рутину в соответствии с азиатскими стандартами.

1. Очищающее средство с маслом

Разумеется, ты можешь использовать средство для снятия макияжа и ватный диск, но, скорее всего, утром ты обнаружишь небольшие следы туши на наволочке, не говоря уже о том, что с помощью обычного молочка невозможно смыть следы солнцезащитного средства. Чтобы по-настоящему удалить весь макияж, нужно использовать специальный продукт на масляной основе. Нанеси небольшое количество средства на сухую кожу поверх макияжа, промассируй, а затем добавь немного воды для того, чтобы его смыть. Еще раз промассируй область, а затем тщательно промой.

2. Очищающее средство на основе воды

Двойное очищение — вот ключевой фактор, отличающий сам принцип корейского ухода. Промой лицо пенящимся очищающим средством на водной основе, чтобы избавиться от остатков косметики и загрязнения после масла. Чтобы взбить пену, тебе достаточно небольшой горошинки средства и немного воды, так что этот продукт расходуется очень экономно.

3. Эксфолиант

Регулярный пилинг, особенно если у тебя чувствительная кожа, не нужен. Достаточно проводить эту процедуру дважды в неделю. Удаление омертвевших клеток кожи хоть физическим, хоть химическим путем, позволяет остальной части продуктов по уходу за кожей лучше проникать в поры и уже там делать свою магию. Нежно массируй эксфолиант на коже, чтобы сделать ее гладкой и шелковистой.

4. Тонер

Подумай о своей коже как о губке, которая высохла и затвердела, если ты надолго оставила ее без воды. Тонеры — продукты, которые увлажняют кожу и уравновешивают ее естественный уровень pH. Используй немного средства, нанося его руками или ватным тампоном.

5. Эссенция

Сердце корейского ухода — эссенции, которые являются гибридом тонера и сыворотки и предназначены для увлажнения и ухода за кожей, а также восстановления клеток. Эксперты заявляют о том, что корейские средства позволяют ускорить производство клеток и осветлить кожу. Чтобы нанести продукт, выдави несколько капель на ладони, втирай их поглаживающими движениями и позволь впитаться.

6. Ампулы и сыворотки

Ускорители, сыворотки и ампулы — концентрированные продукты, которые могут решить сразу несколько проблем: улучшить яркость кожи, борьбу с пигментацией, морщины или угри. Наносить их нужно точечно, аккуратно дозируя средство, а также слегка вдавливая для улучшения кровообращения и абсорбации.

7. Тканевые маски

Все, что тебе нужно на этом этапе — взять одноразовую маску и нанести ее на 15-20 минут. Использование тканевой маски — простой ритуал, питательный для кожи. Вспоминай о нем хотя бы два раза в неделю для наилучшего результата. Помни, что маску не стоит оставлять на длительное время, иначе она начнет вытягивать влагу из твоей кожи.

8. Крем для глаз

Крем для глаз наполняет кожу влагой и защищает от повреждений самой нежной и тонкой области на лице — век и кожи вокруг глаз. Используй безымянный палец, чтобы осторожно нанести крем, и ни в коем случае не пытайся растереть его.

9. Увлажняющий крем

Дополнительное увлажнение — лучший способ придать коже свежий и здоровый вид. Увлажняющие средства могут иметь любую форму — эмульсия, лосьон, крем, гель — главное, чтобы продукт запечатывал влагу внутри. Наноси подобное средство дважды в день.

10. Солнцезащита

Даже если ты выходишь на улицу всего на пару минут, не стоит забывать о средстве с SPF — это самый простой и надежный способ предотвратить преждевременное старение и рак кожи. Наноси его каждое утро, повторно обновляя в течение дня.

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