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Невероятные факты о теле человека
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Невероятные факты о теле человека 

Рамблер 2 часа назад
Медики уже не первый век изучают человеческое тело, но и по сей день многие способности организма озадачивают специалистов. Эти факты наверняка удивят и вас.
1. 96 000 километров — общая длинна всех кровеносных сосудов в теле человека. Если составить из них одну линию, то можно почти 2,5 раза обогнуть экватор Земли.
2. Нос способен распознать 50 000 запахов.
3. В активном состоянии мозг производит электричество, достаточное для питания лампы накаливания.
4. Кости человека прочнее стали, хотя примерно на треть состоят из воды.
5. Если бы человеческий глаз был видеокамерой, то её разрешение было бы 576 мегапикселей. Для сравнения можно сказать, что у лучших современных камер разрешение составляет 80 мегапикселей. Кроме того, глаз способен различить 10 000 000 цветов.
6. За среднюю жизнь человека сердце перекачивает 250 000 000 литров крови.
7. Мозг забывает информацию, чтобы избежать перегрузок и защитить психику от негативных переживаний.
8. Поверхность кожи — в среднем примерно 2 кв. м.
9. В спокойном состоянии за сутки человек потребляет 400-500 литров кислорода.
Женский форум
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