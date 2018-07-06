Как нанести тональную основу: 5 способов для разных типов кожи

1. Жирная кожа Если ваша кожа относится к этому типу, не печальтесь. У вас хорошая кожа, просто узнаете об этом вы только после сорока пяти. Чтобы сейчас, особенно в летнее время, не утяжелять макияж, пользуйтесь только жидкими тональниками. Ваши средства обычно продаются в стеклянных баночках и тюбиках. Крем там очень легкий. Он содержит мало жиров и много микроскопической пудры, которая абсорбирует выделяющийся днем жир. Перед покупкой внимательно прочтите состав. Будет не лишним увидеть в нем корень солодки или экстракт семя айвы. Наносите некрупными точками, распределяйте круговыми движениями от центра к периферии. Под занавес промокните лицо салфеткой и зафиксируйте тон минеральной водой. В сумку положите матирующие салфетки. Поправлять мейк в течение дня лучше с их помощью.2. Воспаленная кожа с порами и прыщами Такое случается, особенно знойным летом. На время откажитесь от жидкого тонального средства и перейдите на компактную или тональную пудру. В ней еще больше, чем в жидких кремах, пудры. Если нанести ее на чистую, хорошо подготовленную кожу, она закроет поры и не даст пыли в них забиваться. Это убережет вас от новых воспалений. Пудру лучше использовать минеральную — она легкая и не вызывает аллергии. Наносят ее спонжем. Лучшим считается мелкопористый из каучука. После каждого использования спонж промывается теплой водой и высушивается. В противном случае он станет разносчиком бактерий, от которых обладателям такой кожи как раз надо избавляться.3. Нормальная кожа Если вы счастливая обладательница гладкой кожи с ровным природным тоном, вам будет достаточно обойтись дневным тональным средством. Обычно такие обогащены витаминами и минералами. Следите, чтобы тон повторял естественный оттенок. Наносите легкими прозрачными мазками. Снимайте мицелярной водой.

4. Сухая кожа Здесь нужен классический тональный крем — из тех, что продаются в тюбиках. В них обычно много жира, воды и витаминов, включая ретинол и витамин Е. Такую кожу надо подготовить, используя увлажняющие и откровенно жирные дневные кремы. Наносят на сухую кожу тональное средство кончиками пальцев. Если кожа настолько обезвоженная, что пальцами средство ложится плохо, смочите мелкопористую губку в воде, тщательно отожмите и попробуйте нанести с ее помощью. Не надо размазывать влажной губкой крем в разные стороны. Попробуйте осторожно втереть его. Если кожа сегодня особенно чувствительная, выдавите горошину тонального крема на тыльную сторону руки. Прямо на нее — такую же по размеру горошину привычного дневного крема. Смешайте их и воспользуйтесь такой комбинацией. Плотность и интенсивность краски будет ниже, чем обычно, но кожа станет свежее и засияет.5. Зрелая кожа Здесь подойдут те же жидкие крема, что и для жирной кожи. Только обращая внимание на состав, надо искать там хитин и пшеничный белок. Обратите внимание также на тональные средства нового поколения — с пигментами, заключенными во влажную оболочку. Такие заполнят морщинки и устранят неровности. Наносить некрупными точками, кончиками пальцев. Соединять легкими круговыми движениями по массажным линиям.