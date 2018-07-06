Нехватка йода: симптомы

Нехватка йода в питании

Достаточное содержание йода в повседневном рационе человека является одним из важнейших условий правильного обмена веществ в организме. Как недостаток, так и избыток этого микроэлемента легко может привести к ухудшению состояния здоровья, провоцируя целый ряд заболеваний и проблем с метаболизмом (включая снижение тестостерона у мужчин).

Считается, что около двух миллиардов людей на планете испытывают хронический недостаток йода в питании (в первую очередь жители Франции, Италии, Германии, России и ряда стран восточной Европы), тогда как еще миллиард подвержен риску избытка минерала в рационе — например, жители Бразилии, США, Мексики и других стран (1).

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Чем опасен недостаток йода?

Организм человека использует йод для процессов синтеза целого ряда гормонов щитовидной железы — в первую очередь, Т3 (трийодтиронина) и Т4 (тироксина), ответственных как за обмен веществ в целом, так и за процессы жиросжигания в частности. При постоянном недостатке йода в питании уровень этих гормонов в крови резко снижается.

В свою очередь, даже умеренный недостаток этого минерала выражается в головных болях, хронической усталости и раздражительности. Научные исследования также говорят о том, что дефицит йода может приводить к ослаблению памяти, снижению концентрации внимания и к понижению индекса интеллектуальных способностей (IQ) на 10-15 пунктов (2).

Нехватка йода и ожирение

Сильнее всего недостаток йода сказывается на способностях организма использовать глюкозу в качестве основного источника энергии, одновременно увеличивая процент ее утилизации в жировые отложения. На фоне этих процессов низкий уровень гормонов T3 и Т4 делает человека медлительным, способствуя таким образом процессам отложения нежелательного жира.

Помимо прочего, дефицит йода негативно сказывается на секреции гормона роста IGF-1. Этот гормон ответственен как за рост тела в подростковом возрасте, так и за набор мышц и сжигание жира у взрослых людей. Именно поэтому подростки, спортсмены и худеющие люди должны особенно внимательно следить за количеством йода в своем повседневном рационе.

Содержание йода в продуктах

В приморских территориях определенное количество йода содержится в атмосфере, включая воздух и воду. Наибольшей концентрацией минерала обладает морская соль, водоросли, различные рыбы и животные, питающиеся этим водорослями, а также некоторые продукты питания. Однако в регионах, далеких от моря или океана, содержание йода в воздухе и воде минимально.

Если вы проживаете на равнинной территории в глубине континента (например, в Центральной России или в Сибири), практически не употребляете в пищу морепродукты и не принимаете йод в виде добавок, можно с большой долей уверенности утверждать, что у вас наблюдается его недостаток. Отдельно отметим, что в обычных фруктах, овощах, крупах и мясе йода практически нет.

Продукты, богатые йодом (3):

Устрицы — 120-160 µg на 100 г.

Атлантическая семга — 50-70 µg на 100 г.

Йодированная соль — 50-80 µg на 1 г.

Молоко — 20-30 µg на стакан.

Яйца — 10-20 µg на одно яйцо.

Йод: рекомендованная суточная доза

Для мужчин и женщин старше 14 лет рекомендованная суточная норма потребления йода составляет 0,15 мг (равнозначно 150 µg); для беременных женщин и кормящих матерей — 0,2-0,3 мг (200-300 µg) (2). Максимальная безопасная для здоровья доза единовременного потребления йода — 1 г (1000 µg). Смертельно опасная доза — от 3 г (3000 µg).

Потребление йода в суточном количестве менее 0,05 мг (50 µg) быстро приводит к его дефициту. Однако постоянное употребление доз йода, превышающих 500 µg в сутки, также может негативно сказаться на здоровье, замедляя скорость метаболизма — именно поэтому перед приемом йода в таблетках важно убедиться, что у вас действительно наблюдается его недостаток.

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Нужно ли принимать йод дополнительно?

К сожалению, невозможно уверенно распознать нехватку йода, основываясь лишь на вторичных признаках (например, постоянных головных болях или наборе лишнего веса). Учитывая и то, что употребление чрезмерного количества йода может быть опасно, необходимо либо обратиться в клинику для проведения лабораторного теста крови, либо провести простой домашний тест.

Одним из самых наглядных домашних тестов для выявления потребности в йоде заключается в нанесении 5%-го раствора йода на кожу в виде специальной сетки из тонких линий с частотой примерно 1 см. Если нанесенные на кожу линии исчезнут быстрее, чем за 6-8 часов, значит организм испытывает недостаток в йоде, а если линии останутся дольше, то все нормально.

Чем опасен избыток йода в питании?

Симптомы переизбытка йода в питании (и в организме) выражены еще менее явно, чем симптомы его недостатка. От излишек йода, в первую очередь, страдает центральная нервная система — у человека повышается уровень раздражительности, появляется гиперреактивность, развиваются различные паранои и даже могут случаться панические атаки.

Чрезмерно высокий уровень йода у мужчин провоцирует угнетение половых гормонов, приводя как к нарушению потенции, так и к гинекомастии (увеличению груди по женскому типу). Однако ключевым является то, что переизбыток йода случается исключительно при бесконтрольном приеме БАДов и практически невозможен при употреблении обычной пищи, пусть и богатой йодом.

Дефицит йода в питании является одной из важнейших причин замедления метаболизма, ускорения процессов набора лишнего веса и нарушения когнитивных функций. К сожалению, жители центральных регионов России входят в группу повышенного риска, поскольку доля йода, получаемого ими с обычными продуктами питания, не покрывает необходимую суточную норму.

Научные источники:

Degree of public health significance of iodine nutrition, source

Iodine at Examine.com, source

Iodine Facts, source

Source: FitSeven