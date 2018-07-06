Мужское тело: 10 неожиданных фактов

Мужское тело сильно отличается от женского. Разбираемся как.

Мужчины медленнее теряют коллаген, поэтому их кожа медленнее стареет. Однако регулярное бритье и халатное отношение к заботе о собственном виде сводят на нет это природное мужское преимущество.

По последним исследованиям, из-за высокого уровня тестостерона мужской организм вырабатывает меньше антител, отчего мужской иммунитет слабее женского.

Чем выше уровень тестостерона, тем большую склонность к агресии может проявлять мужчина. Есть и обратная зависимость. Ученые из Университета Ниписсинг, Канада установили, что агрессивные действия увеличивают уровень тестостерона в крови.

В среднем, мозг мужчины на 8-13% больше и на 150 грамм тяжелее, чем у женщины. У мужчин крупнее гиппокамп — часть мозга, отвечающая за память и внимание.

Мужчины сжигают жир эффективнее, чем женщины. Примерно на 50 калорий в день.

Мужское сердце бьется медленнее, чем женское.

Мужской гормон тестостерон прямо влияет на продолжительность жизни. Китайские евнухи в среднем доживали до 71 года, то есть переживали своих «тестостероновых» соотечественников на 17 лет.

По данным американской Ассоциации исследования сердечных заболеваний, мужчины в 1,5 раза чаще женщин умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Мужчины и женщины по-разному реагируют на проблемные ситуации: мужчины используют миндалину правого полушария и воспринимают суть проблемы. Женщины задействуют миндалину левого полушария и запоминают детали эмоций.

У мужчин и женщин различаются так называемые когнитивные карты. Мужчины воспринимают пространство целиком в виде «карты-схемы», тогда как женщины видят мир как «схему-путь» и сильно привязаны к ориентирам.

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