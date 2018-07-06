Ускорить обмен веществ: что для этого нужно сделать

Нарушение обмена веществ может привести к многим заболеваниям. Самое известное из них — ожирение. Если метаболизм нарушен, то это может также привести к плохому самочувствию в целом, поэтому очень важно держать его в норме.

От чего зависит скорость обмена веществ

Обмен веществ — биохимический процесс, направленный на поддержание количества питательных веществ в организме. Во время метаболизма в ткани органов поступают питательные минеральные вещества и кислород. Именно благодаря ему организм растет и развивается.

В течение обмена веществ сложные вещества преобразуются в более простые, что помогает организму их усваивать. Это играет большую роль в обеспечивании человека энергией, а также влияет даже на то, как человек будет переносить боль. Скорость метаболизма зависит от множества причин. Главными являются:

наследственность;

заболевания;

питание и потребляемые продукты;

режим сна;

нервная система, устойчивость психики;

внешние негативные факторы;

физическая активность.

И, как ни странно, возраст. Причина, по которой наш метаболизм быстрее, когда мы молоды, объясняется нашими повышенными потребностями в энергии и уменьшенной массой жира. Когда мы молоды, мы все еще развиваемся и растем. Этот процесс требует большой энергии, и, в свою очередь, организму требуется гораздо больше энергии от продуктов питания и напитков для поддержки этого процесса. Другая причина, по которой наш обмен веществ быстрее, когда мы моложе, состоит в том, что мы, как правило, более активны и имеем меньше жировой массы по сравнению с более взрослыми людьми.

По мере того как мы становимся старше, скорость метаболизма обычно замедляется, потому что процесс старения приводит к уменьшению мышечной массы и увеличению количества накопленного жира. Активность может помочь оптимизировать ваш метаболизм. Есть также ряд гормональных и неврологических изменений, что также скажется на уровнях хранимого жира. Но есть ли что-нибудь, что мы можем сделать, чтобы предотвратить замедление нашего метаболизма? К сожалению, мы не можем игнорировать процесс старения, поэтому наш метаболизм будет уменьшаться естественным образом по мере старения. Однако есть несколько шагов, которые мы можем предпринять для оптимизации нашего метаболизма.

Как ускорить обмен веществ?

1. Физическая нагрузка Чтобы ускорить свой метаболизм через физическую активность, подойдет даже кардионагрузка. Высокоинтенсивная нагрузка является самой полезной, так как после нее на 24 часа максимально ускоряется метаболизм. Нагрузка, направленная на формирование мышечной массы, также важна для оптимального метаболизма, поскольку мышца более метаболически активна, чем жировая масса. Ваша изначальная скорость метаболизма определяется, по большей части, именно количеством мышечной массы — а когда мышцы перестают быть поддерживаемыми в тонусе, скорость стремительно падает.

2. Сон Если вы слишком мало спали, ваш метаболизм замедляется, чтобы сохранить энергию, которая затем вызывает высвобождение гормона стресса — кортизола. Наличие последовательных высоких уровней кортизола увеличивает рост и долговечность жировых клеток, потому что ткань висцерального жира содержит большое количество рецепторов кортизола, которые реагируют на циркулирующий кортизол в крови. В результате это может отрицательно сказаться на нашем метаболизме.

3. Диета Поскольку более высокие уровни жира могут негативно повлиять на наш метаболизм, важно иметь сбалансированную питательную диету. Поддержание здорового веса является оптимальным для здорового обмена веществ. Существует определенные витамины, недостаток которых часто приводит к замедлению обмена веществ. К ним относятся:

Витамин D Низкий уровень витамина D приводит к тому, что ваше тело вырабатывает определенные гормоны, которые отвечают за жировые клетки, чтобы накапливать и хранить жир, а не сжигать его. Жирная рыба, такая как лосось, является хорошим источником витамина D.

Магний Магний является кофактором многих ферментов, участвующих в метаболизме глюкозы. Он играет важную роль в действии инсулина, а инсулин стимулирует поглощение магния в чувствительных к инсулину тканях. Таким образом, люди с более низким содержанием магния могут подвергаться более высокому риску резистентности к инсулину, что приводит к накоплению жира вокруг брюшной полости.

4. Гормональный баланс Метаболизм контролируется щитовидной железой в области шеи, которая, в свою очередь, управляется частью мозга, называемой гипоталамусом. Замедление обмена веществ является частью процесса старения, но есть шаги, которые мы можем предпринять, чтобы исправить этого. Скорость вашего метаболизма зависит от сложных химических сообщений, которые отправляются в ваш мозг вашим телом, сообщая ему, сколько питания ему нужно для оптимальной работы.

Если есть дисбаланс гормонов щитовидной железы, это может замедлить метаболизм, поэтому полезно проверить ваши гормоны щитовидной железы, чтобы убедиться, что они находятся в оптимальных пределах.

Хотя, в конечном счете, мы не можем остановить старение, а наш метаболизм замедляется, есть и другие пищевые и диетические советы, которые могут помочь ускорить ваш обмен веществ.

Подсказки для повышения метаболизма

Избегайте странных диет — они обычно исключают определенные группы продуктов питания и чрезмерно сокращают количество калорий, что может поставить вас под угрозу дефицита питательных веществ.

Сократите потребление алкоголя.

Увеличьте количество белка — ваше тело переваривает белок медленнее, чем жир или углеводы, что заставляет вас чувствовать себя сытым дольше. Достаточное потребление белка также поможет в создании и сохранении мышечной массы.

Добавьте специи к своей пище, например, чили и кайенский перец.

Избегайте транс-жиров — эти жиры связываются с жировыми клетками и клетками печени, что может замедлить обмен веществ и увеличить шанс воспаления в организме.

Пейте зеленый чай — активный ингредиент катехин, который содержится в зеленом чае, может повысить ваш метаболизм.

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