Избавляемся от ненавистных ушек на бедрах

Стройное привлекательное тело — мечта, которая может стать реальностью, стоит только приложить немного усилий. Причем необязательно посещать дорогие салоны и фитнес-клубы.

Как просто и эффективно справиться с проблемой ушек на бедрах в домашних условиях и избавиться от лишнего объема в проблемной зоне мы рассмотрим далее.

Особый режим и питание

Избавиться от ушек на бедрах — это не что иное, как убрать объем, то есть похудеть. В домашних условиях это сделать просто. Основным и главным требованием для похудения является правильный рацион и здоровая еда. Но не только.

yandex_ad_1 Для того чтобы убрать лишние объемы с бедер или живота необходимо:

Следовать определенной диете. Это не кратковременные голодания или исключения каких-либо продуктов, а долгосрочный, хорошо продуманный план питания, который поможет достичь результата и быть здоровой при этом.

Регулярная физическая нагрузка: кардио и силовые тренировки.

Использовать дополнительные средства: массажи, пилинг.

Эффективно и довольно быстро избавиться от неэстетичных ушек на бедрах в домашних условиях можно только следуя всем этим пунктам одновременно.

Профессиональные диетологи и тренеры говорят о том, что похудеть в одной зоне невозможно. И добиться этого только одними упражнениями никак нельзя. У женщин, к сожалению, самой проблемной зоной, где накапливается жир и тяжело уходит, являются бедра и живот.

Ушки на бедрах уходят в самую последнюю очередь, когда женщина решается худеть или скорректировать свою фигуру.

Конечно, физическая нагрузка очень важна в вопросе достижения привлекательных параметров тела, но первым в списке идет правильное питание. Для того чтобы похудеть, убрать лишний объем с бедер следует учесть следующие рекомендации:

Дробное питание маленькими порциями. Следует есть не менее 4-5 раз за сутки. Порции не должны быть большими, но и не маленькими. Необходима достаточная порция для утоления голода и обеспечения организма всеми необходимы микроэлементами.

Исключите быстрые углеводы: сахар, выпечка, кондитерские изделия. Нельзя отказываться от углеводов полностью. Крупы, бобовые, свежие фрукты, горький шоколад — это медленные углеводы, которые разрешены для основных приемов пищи и перекусов.

Потреблять достаточное количество белка, свежих овощей и воды.

include_poll1733

Соблюдая эти несложные рекомендации постоянно, сделав правильное питание своей привычкой, вы заметите результат на своих стройных бедрах.

Главное, не спешить, и настроится на длительное время, так как жир с проблемных зон у женщин (бедра и живот) уходит в последнюю очередь.

Кроме питания важна и физическая нагрузка.

yandex_ad_2 Определенная физическая нагрузка

Несмотря на то что многие рекомендуют конкретные физические упражнения на наращивание мышц на бедрах и ягодицах, это не то, что нужно в данном случае. Жировая ткань не перейдет в мышечную, как уверяют советчики. Но, правильная физическая нагрузка легко может помочь избавиться от ушек на бедрах даже в домашних условиях. Для этого следует выбирать такие упражнения:

Кардио. Именно этот вид упражнений дает хороший результат при похудении.

Силовые упражнения. Именно сочетание кардио и силовых тренировок дает хороший результат в данном случае.

В качестве кардионагрузки дома можно использовать:

бег на месте;

подъем по лестнице;

катание на велосипеде;

плавание.

Идеальным вариантом будет утреннее кардио и вечером или в середине дня — силовая нагрузка. Другой вариант комбинации — 40 минут кардио, после силовая тренировка и снова 40 минут кардио.

Если ваши домашние тренировки будут регулярными и согласно приведенным схемам, результат порадует вас довольно быстро.

А вот и список некоторых силовых упражнений для красивых бедер:

Махи ногами. Это упражнение можно делать в разных исходных позициях: на четвереньках, поднимая по 10 раз прямую, или согнутую в колене ногу, стоя, поднимая ноги в стороны.

Махи ногами в планке. Можно поднимать ногу назад, стоя в классической планке или в боковой планке, поднимая ногу вверх. Такое упражнение делается для обеих ног по очереди.

Шаги вперед с выпадами и с утяжелением. Для этого в руки можно взять гантели или, к примеру, бутылку с водой. Далее делаем шаг вперед, присаживаясь на колено. Шагаем несколько минут.

Кроме питания и физической нагрузки есть еще некоторые средства, использование которых желательно при борьбе с ушками на бедрах.

Дополнительные меры

Массаж очень эффективен, если нужно убрать лишний объем. Дома можно использовать вакуумный массаж банкой:

Разотрите маслом зону бедра.

Зажмите силиконовую банку и приложите к коже, отпустите. Банка должна втянуть кожу.

Поводите плавными движениями вниз — вверх по внешней стороне бедра.

Открепите банку.

После можно принять душ и намазать увлажняющим кремом бедра.

Массаж в технике «сухая щетка». Это очень простая и доступная техника. Нужно массажной щеткой с натуральной щетиной массировать с легким нажимом бедра по направлению снизу вверх. Это делаем по сухой коже перед душем в течение 5 минут.