Что вызывает боль в животе во время беременности?

Многие беременные женщины испытывают боль в области пупка во время второго и третьего триместра. Пупок — это точка прикрепления плаценты в утробе матери. Большинство причин боли в животе безвредны и исчезнут, когда ребенок родится.

Причины болей в животе при беременности

Возможные причины боли в животе во время беременности включают:

Давление матки

По мере роста плода матка расширяется. Это оказывает давление на живот, в том числе и на пупочную область. Увеличение матки, а также положение ребенка могут оказывать давление на пупок. Со временем повышенное давление на пупок может вызвать боль, зуд и дискомфорт.

Растяжение

Увеличение веса и смещение органов во время беременности вызывает растяжение кожи и мышц вокруг пупка. Растяжение иногда может привести к диастазу прямой кишки, который возникает, когда прямые мышцы живота разделяются на левую и правую половины. Это напрямую не вызывает боли в пупке, но уменьшает количество ткани между маткой и пуповиной, что может повысить чувствительность к давлению. Растяжение кожи может вызвать некоторые локализованные боли и зуд вокруг пупка.

Выпуклый пупок

У некоторых беременных женщин пупок выпирает, это может увеличить чувствительность и боль.

Пупочная грыжа

Грыжа обычно не вредит беременной женщине и плоду.

Пупочная грыжа возникает, когда кишечник выходят за пределы передней брюшной стенки через пупочное кольцо. Пупочные грыжи могут возникать из-за увеличения давления матки. Если это не вызывает значительных симптомов, врачи могут рекомендовать наблюдать и не выполнять операции. Однако, если есть риск ущемления грыжи, врач может предложить операцию.

Ущемление происходит, когда часть кишечника не получает достаточного количества крови. Уменьшение кровоснабжения может вызвать гибель тканей и другие осложнения. Операция представляет небольшой риск для беременной женщины и плода.

Пирсинг пупка

Женщине придется удалить любой пирсинг во время беременности. Если пирсинг стягивает кожу, есть вероятность, что она может разорваться. Повреждение пупка повышает риск заражения.

Домашние средства

Применение теплых или холодных компрессов на зудящую область может уменьшить дискомфорт. Избегайте использования очень горячих компрессов или пакетов льда, которые не обернуты в полотенце, так как они могут вызвать ожоги и повысить чувствительность пупка.

Применение геля алоэ вера также может успокоить чувствительную кожу вокруг пупка.

Если боль не связана с пупочной грыжей, легкий массаж может облегчить боль.

Когда нужно обратиться к врачу

Если кожа воспалена и красная, или если имеется резкая боль, лучше поговорить с врачом. Большинство причин боли в животе во время беременности не приведет к каким-либо длительным осложнениям.