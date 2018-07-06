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Не пора ли вам отказаться от глютена?
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Не пора ли вам отказаться от глютена? 

Домашний очаг 1 час назад
Фото: Домашний очаг
Глютен — это специальный белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи. Для большинства людей он безопасен, но для некоторых может стать настоящей проблемой — их пищеварительная система просто не справляется с клейковиной, не может ее переварить. В большинстве случаев это связано с целиакией — аутоиммунным расстройством, при котором употребление глютеновых продуктов способно нанести непоправимый вред тонкому кишечнику. Однако есть и другая группа людей — те, кто не имеет заболеваний такого рода, однако их ЖКТ просто плохо справляется с перевариванием клейковины. По разным оценкам, до 13% людей могут иметь те или иные проблемы с усвоением глютена — проверьте, не входите ли вы в их число?

Боли в животе после еды

Всякий раз, когда вы съедите немного спагетти, или хлеба, или сдобы, вы чувствуете боль в животе, тошноту или судороги. Как отмечают врачи, это наиболее распространенный симптом — но в то же время его чаще всего игнорируют, так как большинство не связывают боль и употребление именно продуктов, содержащих глютен.

Вздутие живота

Причины могут быть разные — от гормонального дисбаланса до употребления, например, бобовых — но при непереносимости глютена именно употребление продуктов, содержащих клейковину, может вызвать вздутие живота.

Сухая и шелушащаяся кожа

Очень многие люди, страдающие повышенной чувствительностью к глютену, говорят о сухости кожи. Также часто отмечают склонность к экземе, сыпи, образованию угрей и акне.

Потеря веса

Один из главных симптомов целиакии — постоянная потеря веса. Дело в том, что из-за повреждений кишечника пища, которую вы едите, не усваивается в должной мере — и вы теряете вес. Кроме того, из-за болевых ощущений, которые появляются после еды, люди с непереносимостью глютена стараются меньше и реже есть — и, конечно же, худеют.

Трудности с концентрацией

Это может показаться странным, но многочисленные исследования подтверждают: непереносимость глютена часто связана с неврологическими заболеваниями — например, у людей с СДВГ также часто отмечаются трудности с усвоением клейковины.

Депрессия

Еще один признак заболевания — усиление (или появление) симптомов депрессии или повышенной тревожности после употребления продуктов, богатых глютеном. Исследование, проведенное в 2014 году, подтвердило связь между развитием депрессии и употреблением глютенсодержащих продуктов у пациентов с непереносимостью клейковины.

Проблемы с кишечником

Частые запоры? Диарея, которая возникает без каких-либо причин и так же неожиданно прекращается? Проблемы с кишечником, которые длятся дольше недели — возможный симптом непереносимости глютена. Попробуйте отказаться на какое-то время о продуктов с клейковиной — возможно, вам станет легче.

Трудности с памятью

Еще один «неврологический» симптом непереносимости глютена — проблемы с памятью и ослабление когнитивных функций. Если вы заметили, что стали более забывчивыми и особенно если вы отмечали у себя другие симптомы из нашего списка, обратитесь к врачу.

Утомляемость

Если вы просыпаетесь с чувством усталости, если повседневные дела отнимают слишком много сил — возможно, вам стоит пересмотреть свой рацион. Наша диета — один из самых важных факторов, влияющих на уровень энергии.
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