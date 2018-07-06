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Обед и море: можно ли плавать сразу после еды?
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Обед и море: можно ли плавать сразу после еды? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Мы с детства знаем, что после приема пищи плавать в море или бассейне нежелательно — это вызывает колики, судороги и просто плохое самочувствие. Узнать, так ли это на самом деле, решили американские ученые.
«Не плавай сразу после еды!» — говорили нам родители в детстве. Стереотип подкреплялся тем, что после приема пищи большое количество крови приливает к желудку, — а это влечет за собой отток крови из конечностей. Как следствие — судороги и риск утонуть. Но, согласно последним данным из Клиники Мэйо в Миннесоте, такой запрет не несет за собой научных обоснований. Доказать это решил доктор Майкл Бонафис — по его словам, во время пищеварения кровь действительно «переходит» от мышц к желудочно-кишечному тракту, но причиной судорог это стать не может.
А вот на что стоит обратить внимание, так это на обезвоживание, нарушение баланса электролитов и банальное физическое переутомление.
«Но плавание на полный желудок вызывает колики», — скажете вы. Подобные исследования действительно проводились, но участниками были профессиональные спортсмены, задействованные в триатлоне или заплывах на длинные дистанции. Тогда ученые пришли к выводу, что после сбалансированного приема пищи дискомфорта в желудке быть не может, даже во время физических нагрузок. Напротив, спортсменам разрешается перекусить перед соревнованиями, чтобы повысить выносливость. Если вы не стремитесь проплыть стометровку за рекордно короткое время, а просто наслаждаетесь прохладной водой, то на пищеварение отсутствие перерыва никак не повлияет.
Тем не менее, есть другие факторы, на которые стоит обратить внимание. Не плавайте в обеденное время, когда солнце в зените, так как это прямой путь получить перегрев или солнечный удар (а 5 быстрых мер, которые нужно принять, если вы обгорели, ищите здесь). Не увлекайтесь фруктовыми соками во время заплывов — они вызывают вздутие и давление на переднюю брюшную стенку. И, конечно, не пейте алкогольные напитки — по статистике, среди взрослых главной причиной несчастных случаев на воде становится употребление алкоголя.
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