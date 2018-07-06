Что делать при тепловом ударе?

Лето — это не только благодатное тепло, но иногда и удушающая жара, при наступлении которой возможно возникновение очень неприятных ситуаций со здоровьем. Первыми, как обычно, на высокие температуры реагируют дети и пожилые люди, но и вполне здоровый взрослый человек может пострадать от теплового удара. Что это такое и как поступить, если у вас или ваших близких резко потемнело в глазах и подступила тошнота в жаркий день?

Что такое тепловой удар?

Тепловым ударом называется перегрев тела. Он бывает, если организм по каким-то причинам не справляется с терморегуляцией и не может самостоятельно вернуться к нормальной температуре тела. Здоровым считается показатель до 37,7 — а более высокие цифры свидетельствует о перегревании человека.

Причины теплового удара

Они могут быть разными: это и жаркая безветренная погода, и повышенная физическая активность или нагрузка, и недостаточное увлажнение кожи. Очень частой причиной теплового удара является недостаточное количество жидкости в организме. Какими бы ни были причины, если они привели к тепловому удару — нужно действовать как можно скорее, ситуация может оказаться угрожающей для жизни.

Отличие теплового удара от солнечного

Солнечным ударом принято называть перегрев лучами непокрытой головы — он провоцирует тепловой удар, который отражается на общем состоянии человека. Организм устроен таким образом, что тепловому удару предшествует термическое истощение, во время которого есть небольшое количество времени, чтобы принять срочные меры по охлаждению тела и восстановлению терморегуляции.

Симптомы термического истощения

Бледная кожа — обычно она при этом холодная и липкая на ощупь от выступившего пота. Голова в таком состоянии часто кружится или болит, сознание может быть спутанным, человек ощущает слабость. Пострадавшие от термического истощения отмечают потемнение в глазах, повышенное потоотделение, тошноту. Сердце начинает работать в усиленном режиме и чаще бьется, мышцы сводят спазмы и судороги. Один из очень характерных признаков предвестника серьезных неприятностей со здоровьем — потемневшая моча, это всегда говорит о нарастающем обезвоживании организма.

Симптомы теплового удара

Если стадия термического истощения по какой-то причине пропущена, признаки теплового удара организма будут еще более неприятными. Температура тела повысится до 40 градусов и выше, дыхание станет затрудненным — человек может начать задыхаться и испытывать сильный недостаток кислорода. Сбои в работе мозга могут привести к обмороку и судорогам, сердечный ритм при этом оказывается значительно нарушен. Частый признак теплового удара — сильная и обильная рвота.

Эти симптомы очень опасны — они свидетельствуют об угрозе не только здоровью, но и жизни человека, поэтому меры по улучшению ситуации нужно принимать как можно скорее.

Первая помощь при термическом истощении

При начальных признаках перегрева организма следует срочно предпринять следующие действия, пока нарушение терморегуляции не перешло в опасную стадию.

Любую физическую активность нужно немедленно прекратить, она может быть причиной серьезной опасности для состояния человека. Если речь идет о маленьком ребенке, его лучше всего взять на руки, чтобы обездвижить малыша.

Открытое для солнца пространство или жаркую комнату нужно оставить как можно скорее: зайти в тень, переместиться в помещение с кондиционером — например, зайти в любой магазин, встать под вентилятор.

С пострадавшего от перегрева человека нужно снять всю одежду, насколько это возможно, лучше всего смочить кожу водой для того, чтобы ее поверхность охладилась как можно скорее.

Выпить два-три стакана воды, чтобы устранить возможное обезвоживание организма. Следом нужно выпить регидрон или любой напиток-изотоник: он продается в аптеке или в магазинах со спортивными товарами. Эти жидкости содержат в своем составе электролиты — они очень важны для нормального обмена веществ и функционирования нервной системы. С потом электролиты интенсивно выводятся через поверхность кожи, так что их запас в организме нужно обязательно пополнить.

Первая помощь при тепловом ударе

Если вы ощущаете признаки скорого теплового удара, помощи подручными средствами может оказаться недостаточно. Нужно немедленно вызвать скорую помощь. Если у вас или кого-то из окружающих сильная рвота, сердечная деятельность явно нарушена, сознание путается или приближается состояние обморока, обратиться за помощью к медикам нужно в экстренном порядке. Если вызвать по телефону скорую невозможно, стоит доставить пострадавшего до ближайшего медицинского учреждения.

Пока медики не добрались до пострадавшего от теплового удара человека, нужно проделать те же самые процедуры, что и при термическом истощении. Для того чтобы ваши действия были еще более эффективными, можно дополнить и усилить их следующими.

Перегревшегося человека обложите пакетами льда — при необходимости можно взять любые замороженные продукты, их нужно завернуть в тонкую ткань или марлю. Можно погрузить человека в емкость с холодной водой, если есть такая возможность. Обратите внимание — это делается только под наблюдением, самостоятельно заходить в воду при тепловом ударе строжайше запрещено.

Действия приехавших врачей будут зависеть от общего состояния пострадавшего. Если домедицинская помощь была оказана вовремя и правильно, то госпитализация может и не понадобиться. В некоторых случаях для восполнения потерянных с потом электролитов ставят капельницу. Для определения, в каком состоянии находятся внутренние органы и не пострадали ли они от пережитого теплового удара, посоветуют сдать основные анализы крови и мочи. С их результатами нужно будет обратиться к терапевту, который и порекомендует дальнейшие действия.

Профилактика теплового удара

Всегда гораздо лучше подстраховаться еще до наступления сильного перегрева. Что делать в том случае, когда показатели градусника явно перешагнули пределы комфортной для человека температуры?

Пейте больше воды

В идеале в жаркий день нужно выпивать от двух до четырех стаканов чистой прохладной воды за каждый час пребывания на улице. Проще всего выходить из дома, положив в сумку полуторалитровую бутылку воды, и обновлять запасы по дороге, если вам предстоит долгая прогулка или напряженный день со множеством перемещений пешком. Допускать тепловой дефицит жидкости в организме нельзя ни в коем случае. Если вы гуляете с маленьким ребенком в коляске — вода тоже должна быть обязательно. Ею же нужно периодически сбрызгивать или протирать личико и ручки малыша.

Пережидайте самое жаркое время в помещении

Самыми опасными в смысле тепловой активности считаются часы в промежутке между 11.00 и 15.00 — в это время солнечные лучи наиболее агрессивны. Если есть такая возможность, лучше остаться на этот период дома под кондиционером или вентилятором или уж не двигаться слишком активно, если вам все же нужно выйти на улицу.

Носите подходящую одежду

Старайтесь отдавать предпочтение легкой светлой одежде из натуральной ткани — хлопка или льна. Она должна быть свободного кроя, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг тела, охлаждая его.

Очень помогает при жаре набросить на шею легкое полотенце или косынку и поливать ее холодной водой раз в полчаса. Это может выглядеть не слишком эстетично в некоторых случаях, зато очень эффективно сберегает тело от перегревания.

Всегда носите головной убор

Шляпа или панама с широкими полями должны быть вашим постоянным атрибутом на прогулке в жаркий летний день. Лучше воздержаться от ношения бейсболок, платков или бандан — они слишком плотно прилегают к голове и порой не создают достаточного затемнения. Головной убор полезно тоже периодически смачивать водой, если день выдался слишком знойным.

Принимайте прохладный душ или ванну

Подобные водные процедуры помогут снизить температуру тела. Если такой возможности нет, можно приложить на две минуты бутылку с холодной водой к шее сзади и к рукам в области предплечий. Эффект будет тем же, что и после душа.

Не пейте алкоголь или напитки с кофеином

Запрету подлежат и сладкие газированные напитки — все они заставляют работать почки в усиленном режиме, а в жаркие день этого лучше избегать. Кроме того, алкоголь и кофеин могут вызвать спазм сосудов, что иногда приводит к нарушениям работы мозга — о воздействиях этих факторов важно всегда помнить в летний зной.