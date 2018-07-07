8 правил массажа для лица, которые предотвратят морщины

Массаж лица не стоит игнорировать — он необходим так же, как фитнес нашему телу. Потрать на себя несколько минут вечером, и кожа будет благодарна — этот метод улучшает циркуляцию крови, повышает упругость, а значит позволяет предотвратить появление морщин. Так что, чем раньше ты начнешь, тем лучше!

Основное правило самомассажа, которое нужно усвоить прежде, чем ты начнешь, — всегда двигайся от центра к периферии. И обязательно продезинфицируй руки специальным раствором, который продается в аптеке, — это очень важно!

Шаг № 1: Очищение

Прежде чем приступить к массажу, очисти кожу: умойся с мягкой пенкой, а затем протри мицеллярной водой или тоником, чтобы удалить все остатки макияжа.

Шаг № 2: Увлажнение

После того как ты тщательно очистила кожу, приступай к увлажнению: нанеси на лицо любимый крем легкими постукивающими движениями. Не скупись — для массажа нужно, чтобы кожа была чуть-чуть «скользкой», так что крема понадобится больше, чем обычно.

Шаг № 3: Лоб Самомассаж начинается именно с него. Правой рукой поглаживай правую половину лба от середины к вискам. Одновременно делай то же самое для левой стороны лба левой рукой. Первые 3−4 раза выполняй движения мягко, затем переходи к более интенсивному поглаживанию, чтобы разогреть ткани.

При наличии горизонтальных и вертикальных морщин на лбу одним из приемов их разглаживания является натягивание кожи в направлении, перпендикулярном расположению морщины.

Шаг № 4: Брови

Большими, указательными и средними пальцами обеих рук формируй складку и проводи разминание в направлении от носа до виска.

Шаг № 5: Глаза

Используй крем для области вокруг глаз — «вбивай» его постукивающими движениями: сначала верхнее веко, затем нижнее.

Шаг № 6: Щеки

Разминай кожу щек кончиками пальцев в направлении от центра к периферии — начни около носа и заканчивай в области ушей. Обрати внимание, что слишком натягивать кожу нельзя, но при этом движения должны быть массажными, достаточно интенсивными. Такой способ массажа стимулирует микроциркуляцию, способствует регенерации и насыщению кожи кислородом, активирует лимфодренажное действие, которое обеспечивает выведение токсинов.

Шаг № 7: Носогубная складка

Разглаживание начинай около носа с одной стороны и непрерывно веди вниз одним пальцем по складке, заканчивая движение ниже конца складки на 2−3 см — то есть практически на подбородке. Одновременно выполняй такое же движение на другой половине лица. Повтори 10−15 раз.

Шаг № 8: Подбородок

Массаж подбородка — наиболее важный, потому что именно эта линия определяет овал твоего лица. Начинай работать двумя руками от центра подбородка, плавно разглаживая кожу по направлению к мочкам ушей.