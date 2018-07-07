Как принимать жиросжигатели на сушке?

Жиросжигатели помогают организму избавиться от жировой массы, и это соответствует целям сушки. Средства не всегда используют для того, чтобы добиться результата быстрее, иногда они необходимы при застое в сжигании жиров, когда питание и тренировки перестают действовать. В спорте жиросжигателями называют средства, которые повышают выносливость, дают человеку возможность тренироваться интенсивнее и тратить больше калорий. Это вспомогательное средство, которое не будет работать без тренировок.

Безопасные качественные жиросжигатели изготавливаются из натуральных компонентов, они не только повышают выносливость, но и ускоряют обмен веществ, а также способствуют выведению из организма лишней жидкости. Эффект от спортивных средств используется на сушке, а также при тренировках с целью похудения.

Блок похожие статьи

При этом жиросжигатели нельзя считать полностью безопасными средствами, даже самые натуральные составы обладают рядом побочных действий, самыми распространенными из них являются:

Повышение артериального давления и частоты сердечных сокращений;

Дисфункции пищеварительной системе, чаще всего — тошнота;

Расстройства цикла сна и бодрствования;

Повышение нервной возбудимости, тревожность, раздражительность;

Усиление потоотделения.

Каждый из этих тревожных симптомов говорит о том, что от использования данного средства необходимо незамедлительно отказаться. Продолжение приема жиросжигателя нанесет непоправимый вред для здоровья. Даже при отсутствии появления побочных эффектов любой жиросжигатель нельзя использовать дольше, чем два месяца. Если применять средство дольше, то эффект пропадет по причине привыкания, в некоторых ситуациях формируется тяжелая зависимость. Когда курс приема подойдет к концу, от средства нельзя отказываться резко, во время приема жиросжигателя организм перестает самостоятельно регулировать обменные процессы и синтез жиров.

Постепенный отказ от средства позволит организму плавно вернуться к работе в обычном режиме.

Существуют натуральные продукты, которые обладают таким же эффектом, как жиросжигатели, их действие менее выраженным, чем при приеме специализированного средства, но они не имеют побочных эффектов. К таким продуктам относят зеленый чай и кофе, молочные продукты низкой жирности, баранина и говяжья печень, морская капуста и острые специи. Ярко выраженными свойствами жиросжигателя обладают ананасы, малина и грейпфруты, но они неуместны в питании на сушке в виду высокоуглеводного состава.

Любые жиросжигатели будут эффективны только при интенсивных нагрузках, особенно при кардио. Аэробные нагрузки на сушке должны проводиться по определенным правилам, если превысить норму нагрузки на сушке, то организм начнет сжигать мышцы, а если при этом принимать жиросжигатели, то это грозит высокой перегрузкой и перетренированностью. Важно тренироваться по своей программе спортивных нагрузок для сушки и помнить о том, что жиросжигатели подавляют усталость, заставляют чувствовать себя более бодрым.

Похудение или сушка с использованием жиросжигателя должны сочетаться с приемом витаминов и микроэлементов, ускорение похудения создает дефицит питательных веществ в организме. Принимать такие средства можно только в дневное время, даже если тренировка намечена на вечер. Чрезмерная выработка энергии помешает уснуть и вызовет расстройство цикла сна и бодрствования.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Противопоказания сушки тела

9 причин не сидеть на сушке

Как пить воду на сушке?