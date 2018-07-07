Сушка тела — что это и как ее провести?

Сушка тела — это следующая стадия после набора мышечной массы, она организуется по определенным правилам. Если при наборе массы упор делается на силовой тренинг и избыточное поступление калорий, то при сушке необходимо особое питание с дефицитом калорий, грамотное сочетание кардио нагрузок и силовых тренировок, питьевой режим, а также прием спортивных добавок.

Сушка предполагает несколько этапов, постепенный вход и плавный выход. Потребуется обрести много новых навыков — научиться считать калории, правильно распределять углеводы, жиры и белки в своем питании, отличать разрешенные и запрещенные продукты. Нелишним будет изучить разновидности вспомогательных средств, улучшить результаты сушки помогут аминокислоты BCAA, протеиновые коктейли и жиросжигатели.

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Вопреки распространенному мнению, сушка — это не диета для похудения, главной целью будет не снижение веса, а сохранение мышечной массы с проявлением рельефа. Советы профессиональных тренеров и научное мнение о сушке тела не ограничиваются режимом питания, не менее важно соблюдать подходящую программу тренировок. Каждая из нагрузок должна воздействовать на тело в определенном режиме, классическому силовому тренингу нужно предпочесть пампинг, перестать бегать трусцой и перейти на интервальные забеги.

Программа сушки для девушек будет отличаться от мужской, особенно в части тренировок для сжигания подкожного жира.

Пройти через первую сушку тела будет тяжело как женщинам, так и мужчинам.

Начинать путь следует с изучения информации, способов облегчить сушку. Если заранее узнать обо всех предстоящих трудностях и своих возможных ошибках, то пройти сушку станет намного проще. Приступать к сушке можно только при отсутствии противопоказаний, к которым относятся заболевания сердца, печени, почек, а также другие причины, по которым сушка тела может причинить вред здоровью.

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