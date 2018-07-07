8 причин почему сушка не помогает

Первая сушка в домашних условиях будет очень сложной, при недостатке опыта сложно правильно организовать питание и тренировки. Если сушка длится уже несколько недель, но не приносит результата, значит, в чем-то была допущена ошибка. Обычно новички на сушке делают одни и те же ошибки.

Мало тренировок

Пары тренировок в неделю не хватит, на сушке нужно проводить 4-5 занятий каждую неделю. В графике должны присутствовать силовые и аэробные нагрузки, кардио необходимо постоянно менять, так как тело будет быстро привыкать к нагрузкам.

Много ограничений в питании

Если на диете для похудения снижение калорийности рациона ускорит результат, то сушка — это не диета. Слишком жесткие ограничения в питании не помогут быстрее избавиться от жира, они приведут к разрушению мышц.

Неправильная организация тренировок

Многие слышали, что для сжигания жира нужны тренировки высокой эффективности, поэтому они делают упор именно на них, забывая про силовые тренировки.

Работа с весом необходима для поддержания мышц, без нее к концу сушки мышечные объемы сдуются.

Слишком много кардио

Аэробные нагрузки должны быть умеренными, только тогда они будут ускорять сжигание жира и параллельно улучшать работу кровообращения и метаболизма. Лучший способ организации кардиотренировок — это интервальные тренинги, к примеру, интервальный бег.

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Голодание

Любое голодание замедляет скорость обмена веществ, для сушки это недопустимо. Даже непреднамеренное голодание негативно скажется на похудении и мышечной массы, организм должен получать энергию из пищи каждый 2-3 часа.

Мало белка в рационе

Белковые продукты на сушке нужны не только для поддержания мышечной массы, они отличаются высокой сытностью, что позволяет выдержать сложный пищевой режим. Помимо этого протеин необходим для укрепления иммунитета и поддержания быстрого метаболизма.

Неизменная калорийность рациона

Для того, чтобы просушить мышцы, недостаточно отказаться от части углеводной пищи в пользу белковой. Необходимо подсчитать подходящую суточную калорийность питания и создать небольшой дефицит калорий, сократив привычный рацион на 10-20%.

Отказ от насыщенных жиров

Насыщенные жиры из продуктов животного происхождения считаются не такими полезными, как растительные жиры. Тем не менее животные жиры в питании необходимы для восстановления организма после нагрузок, нормализации гормонального фона и обмена веществ, а также для насыщения без угрозы сорваться и съесть запрещенный продукт.

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