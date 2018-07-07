8 причин почему сушка не помогает 

Первая сушка в домашних условиях будет очень сложной, при недостатке опыта сложно правильно организовать питание и тренировки. Если сушка длится уже несколько недель, но не приносит результата, значит, в чем-то была допущена ошибка. Обычно новички на сушке делают одни и те же ошибки.
Мало тренировок
Пары тренировок в неделю не хватит, на сушке нужно проводить 4-5 занятий каждую неделю. В графике должны присутствовать силовые и аэробные нагрузки, кардио необходимо постоянно менять, так как тело будет быстро привыкать к нагрузкам.
Много ограничений в питании
Если на диете для похудения снижение калорийности рациона ускорит результат, то сушка — это не диета. Слишком жесткие ограничения в питании не помогут быстрее избавиться от жира, они приведут к разрушению мышц.
Неправильная организация тренировок
Многие слышали, что для сжигания жира нужны тренировки высокой эффективности, поэтому они делают упор именно на них, забывая про силовые тренировки.
Работа с весом необходима для поддержания мышц, без нее к концу сушки мышечные объемы сдуются.
Слишком много кардио
Аэробные нагрузки должны быть умеренными, только тогда они будут ускорять сжигание жира и параллельно улучшать работу кровообращения и метаболизма. Лучший способ организации кардиотренировок — это интервальные тренинги, к примеру, интервальный бег.
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Голодание
Любое голодание замедляет скорость обмена веществ, для сушки это недопустимо. Даже непреднамеренное голодание негативно скажется на похудении и мышечной массы, организм должен получать энергию из пищи каждый 2-3 часа.
Мало белка в рационе
Белковые продукты на сушке нужны не только для поддержания мышечной массы, они отличаются высокой сытностью, что позволяет выдержать сложный пищевой режим. Помимо этого протеин необходим для укрепления иммунитета и поддержания быстрого метаболизма.
Неизменная калорийность рациона
Для того, чтобы просушить мышцы, недостаточно отказаться от части углеводной пищи в пользу белковой. Необходимо подсчитать подходящую суточную калорийность питания и создать небольшой дефицит калорий, сократив привычный рацион на 10-20%.
Отказ от насыщенных жиров
Насыщенные жиры из продуктов животного происхождения считаются не такими полезными, как растительные жиры. Тем не менее животные жиры в питании необходимы для восстановления организма после нагрузок, нормализации гормонального фона и обмена веществ, а также для насыщения без угрозы сорваться и съесть запрещенный продукт.
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