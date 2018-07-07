Противопоказания сушки тела

Сушка — это диета, ее цель заключается не в снижении веса, а в избавлении от подкожного жира при сохранении мышечной массы. С научной точки зрения сушка не является естественным состоянием для организма, поэтому она имеет ряд противопоказаний.

Основная часть противопоказаний связана с большим снижением употребления углеводов, организму сложно обходиться без главного источника энергии.

Прежде чем сесть на сушку, нужно усвоить несколько фактов:

Сушка вводит организм в стрессовое состояние, она предназначена для профессиональных спортсменов, состояние здоровья которых находится под постоянным контролем;

Питание не суше будет однообразным и со временем надоест;

Правильная сушка требует больших познаний в области медицины, диетологии и спорта;

Тренировочный режим на сушке предполагает частые интенсивные занятия;

Качественная сушка невозможна без средств спортивного питания;

Сушка — это длительный процесс, который невозможно завершить раньше, чем подойдет к концу последний из ее этапов.

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Использовать сушку можно только людям с безупречным здоровьем, при наличии определенных отклонений снижение углеводов в питании приведет к острой интоксикации и даже к коме. Сушка категорически противопоказанна в следующих ситуациях:

Заболевания пищеварительного тракта, печени и почек;

Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы;

Беременность и период грудного вскармливания;

Наличие диабета любого типа, а также других заболеваний с нарушениями в обменных процессах;

Любые хронические заболевания, при обострении, так и в периоды ремиссий;

Нестабильность психологического состояния.

Сушка может привести к негативным последствиям даже полностью здорового человека. Слишком низкая концентрация сахара в крови вызывает ощущение физической слабости и головокружения, неспособность совершить простые повседневные действия. Последствия застрагивают не только физиологию человека, но и его психику, при недостатке углеводов люди теряют концентрацию внимания, испытывают проблемы с памятью, затруднения в интеллектуальной деятельности.

При ответе на вопрос, что такое сушка, профессионалы спорта отметят, что это не только особенная система питания с дефицитом углеводов, но и особый тренировочный режим. Для того, чтобы потерять жир, но не мышцы, нужно подвергать свое тело интенсивным нагрузкам аэробного и анаэробного типа. Неправильное сочетание тренировок и питания приведет не к красивой спортивной фигуре, а к изнеможенному тощему телу.

При первой сушке нужно быть предельно внимательным к своему состоянию, замечая малейшие изменения, к примеру, легкое секундное головокружение или появление неприятного запаха изо рта. При появлении тревожных симптомов нужно съесть что-то сладкое и обраться ко врачу.

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