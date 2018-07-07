9 причин не сидеть на сушке

Прежде чем принять решение о сушке тела в домашних условиях, нужно тщательно изучить противопоказания. При наличии медицинского запрета ценой подсушенного тела станет здоровье. Важно объективно оценивать все сложности сушки, думать не только о результате, но и о процессе его достижения.

Питание на сушке предполагает множество запретов, тренировочный режим будет крайне интенсивным. Спортсмены с безупречным здоровьем и отличной подготовкой периодически проходят через эти сложности сушки, но большинство людей о них даже не подозревает. Каждый из приведенных ниже пунктов — это предупреждение тому, кто хочет на личном опыте узнать, что такое сушка.

Появление раздражительности

При уменьшении употребления углеводов люди становятся раздражительными и нервными. Люди с нестабильным эмоциональным состоянием обычно становятся подверженными депрессиям, часто срываются на окружающих, портят свои отношения с близкими.

Плохое самочувствие

Сушка необходима после процесса набора массы, набирая массу нужно есть как можно больше, начиная сушку потребуется отказаться от большей части привычных продуктов. Размер порций становится меньше, количество углеводов сильно снижается, организм остро реагирует на перемены, это плохое самочувствие, постоянная слабость, головные боли, снижение концентрации внимания и памяти.

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Испытание для силы воли

Даже самая жесткая сила воли не гарантирует защиту от срыва. Вслед за съеденным кусочком торта приходят муки самобичевания, полное разочарование и депрессия.

Сушка — это испытание для силы воли, пройти которое дано не каждому.

Запах изо рта Появляется на любой низкоуглеводной диете, в том числе и при питании на сушке. Питание практически одними белковыми продуктами приводит к высокой концентрации кетоновых тел, появляется характерный запах изо рта, похожий на запах ацетона.

Повышение отечности

Перед соревнованиями атлеты ограничивают себя не только в еде, но и в воде. После соревнований первые глотки воды приводят к ужасным отекам на теле. Обезвоженный организм стремится задержать драгоценную жидкость любой ценой, поэтому после жесткой сушки за несколько дней можно набрать до десяти килограммов за счет воды.

Уменьшение груди

Женская грудь состоит из двух типов ткани — железистой и жировой, при любом похудении грудь становится меньше за счет снижения количества жира. Сушка сильнее диеты, при ней грудь может не только уменьшиться, но и сморщиться. Все фитнес-модели, сидящие на сушке, ходят с силиконовыми имплантами, потому что их не устраивает вид собственной груди.

Старение кожи

Снижение количества жидкости в организме приводит к ухудшению состояния кожи, она становится тонкой, появляются круги под глазами и ранние морщины. Особенно это заметно на сушке для девушек, они становятся старше визуально, не выглядят, как люди на здоровом образе жизни.

Ухудшение здоровья

Бодибилдинг не зря называют спортом для самых сильных, имеются в виду не только физические силы, но и сильное здоровье. Сушка обостряет хронические заболевания и способствует развитию новых, особенно сильно она бьет по сердечно-сосудистой и эндокринной системе. Если пойти на сушку вопреки медицинским противопоказаниям, то возможны необратимые последствия, в том числе и летальный исход.

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