Спортивные добавки на сушке

Сушка в домашних условиях доступна для каждого желающего, поэтому данный вопрос вызывает повышенное любопытство. Повсеместно встречаются предложения чудодейственных средств и методик для сушки, зачастую им приписывают фантастические свойства, каких нельзя добиться даже при высокой склонности к самовнушению.

Специализированных средств для проведения сушки не существует, ускорить процесс можно только при помощи правильно подобранного спортивного питания.

В профессиональном спорте невозможно обойтись без спортивного питания, любители делают свой выбор сами. Провести сушку можно и без добавок, но тогда процесс будет длиться намного дольше. Целесообразно использование протеина, аминокислот BCAA, жиросжигателей, креатина и Л-карнитина, эти средства обеспечивают поддержку организма, минимизируют стрессовый фактор сушки. Основа сушки — это особая система питания, а также тренировочная программа, спортивное питание лишь ускоряет достижение результата, повышает выносливость на тренировках и стимулирует восстановление мышц для их сохранения.

Протеин

Обычно используется в виде коктейлей, на сушке протеиновый коктейль будет лучшим источником белка для сохранения мышечной массы. Для того, чтобы получать нужно количество белка и не превышать свою суточную калорийность рациона, обычно порция протеинового коктейля заменяет один из приемов пищи.

Креатин

Широко используется в профессиональном спорте, решение о целесообразности приема креатина на сушке в домашних условиях принимается индивидуально. Основное назначение добавки заключается в содействии мышечному росту и повышению выносливости. По прямому назначению креатин используется во время набора мышечной массы, чтобы сделать тренировки более интенсивными, но спортсмены используют его и для сушки с целью сократить потери объема мышц.

BCAA

Эти аминокислоты обязательны для приема на сушке, без них сохранить мышечную массу в неизменном виде практически невозможно. Прием BCAA показан как профессионалам, так и любителям, добавка помогает мышцам восстановиться после тренировки и оберегает их от разрушения.

Л-карнитин

Добавка предназначена для повышения выносливости организма, ее часто используют для повышения эффективности сушки или похудения. Л-карнитин ускоряет процесс сжигания жиров и дает силы для тренировок, тренеры часто рекомендуют данную добавку людям, которые пришли в зал совсем недавно и еще не успели привыкнуть к физическим нагрузкам на регулярной основе.

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Жиросжигатели

Сушка отличается от диеты тем, что она не допускает замедления метаболизма, такой результат достигается комплексными мерами, в том числе и за счет приема жиросжигателей. Прием подобных средств вызывает повышение температуры и пульса, все обменные процессы резко ускоряются. Жиросжигатели единовременно дают огромное количество энергии, что противопоказано для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

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