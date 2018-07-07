5 фактов о сушке

Если бы суть сушки сводилась исключительно к похудению, то все было бы намного проще, но первоочередной будет задача сохранения мышц. Сушка для мужчин — это способ обрести мышечный рельеф за счет сжигания жира без потери мышц. Сушка для женщин — это процесс для обретения не только стройного, но и подтянутого, упругого тела. Эти пять фактов помогут понять, что такое сушка, и как она работает.

Просушиться за две недели невозможно

Фитнес-модели и бодибилдеры тратят на каждую сушку как минимум по три месяца, они не стали бы тратить так много времени, имея возможность сократить процесс. При этом люди из профессионального спорта обладают потрясающей подготовкой, а также возможностью использовать средства спортивной медицины, не доступные для простых людей. Сушка не может быть короткой, и это не минус, а преимущество. Чем дольше продолжается диета, тем легче ее перенести и тем меньше вреда для здоровья.

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Специализированных средств для сушки не существует

Перспектива заменить долгие месяцы правильного питания и тренировок на сушке приемом специализированного препарата выглядит заманчивой. Это действительно очень легкий способ, но он приведет к одному итогу — разочарованию. Препаратов для ускорения сушки не существует, как правило, под видом таковых предлагают непроверенные средства, которые не прошли клинического тестирования и могут ощутимо ухудшить состояние здоровья.

Чудодейственных методик тоже не существует

Предприимчивые продавцы хотят заработать на продаже не только средств, но и методик. Они предлагают выполнять одно особое упражнение или легкий, но хитрый комплекс, чтобы просушить мышцы. Действительность заключается в том, что все настоящие методики для избавления от жира с сохранением мышц будут очень тяжелыми, более того, они придуманы десятилетия назад. Чем проще программе — тем ниже эффективность от нее, невозможно потратить нужное количество калорий, приложив меньше усилий. Каждое занятие будет отнимать очень много сил, оно будет тяжелым, даже изнурительным. Самая лучшая стратегия для сушки — это проработка базовыми упражнениями с последующим переходом на суперсеты, облегчить работу без потери эффективности не получится.

Просушить конкретную группу мышц не получится

Точно так же, как не получится похудеть в одной из зон, к примеру, избавиться от живота или сделать руки боле стройными. Жир откладывается не только в проблемных зонах, а по всему телу, локализация жировых отложений определяется их типом — женским или мужским.

Невозможно уменьшить количество жировой ткани в одном месте, не затрагивая другие, можно снизить процент содержания жира по всему телу.

Сушиться и увеличивать мышцы одновременно невозможно

Для роста мышц организму необходимо получать больше калорий, чем тратить, именно по этой причине увеличение количества мышечной ткани сопровождается отложением ткани жировой. Для того, чтобы избавляться от жировых тканей, нужно создать дефицит калорий, это неподходящие условия для роста мышц. Увеличение мышечной ткани и уменьшение жировой — это обратные процессы, которые не могут происходить одновременно.

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