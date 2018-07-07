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Что такое сушка?
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Что такое сушка? 

Fiteria 2 часа назад
Фото: Fiteria
Понятие сушки знакомо не только спортсменам, но и людям, увлеченным фитнесом и красотой собственного тела. Как правило, сушку относят к диетам для сжигания жира, но это не соответствует действительности. Профессиональный ответ на вопрос, что такое сушка, заключается в избавлении от небольшого количества подкожного жира с сохранением мышечной массы. Атлеты сушатся для того, чтобы обрести прорисовку мышечного рельефа, понятие сушки зародилось в бодибилдинге, и только потом распространилось на другие направления спорта и фитнес.
Сушка в домашних условиях доступна для каждого человека, но проводить ее нужно не с целью похудения, а для улучшения силуэта тела. Сушка требуется тем, кто обладает достаточным количеством мышечной массы и нуждается в избавлении от остатков подкожного жира, чтобы увидеть очертания накачанных мышц. Воздействие на тело заключается в сочетании низкоуглеводного питания и особых физических нагрузок, это похоже на диету, но имеются существенное отличие.
На диете человек неизбежно сталкивается с замедлением метаболизма и потерей мышечной массы, на сушке это не допустимо.
Для большинства людей свойственно накапливать жировые отложение в одной или нескольких проблемных зонах, профессиональные спортсмены сталкиваются с такими же проблемами, как и далекие от спорта люди. Не нужно питать иллюзий и считать, что сушка может быть направлена на конкретную часть тела. Просушить пресс, ноги или руки невозможно, так как комплекс мероприятий при сушке будет оказывать влияние на весь организм. Однако, подходить к формированию тела нужно в соответствии с индивидуальными особенностями, поэтому наличие проблемных зон учитывается при составлении программы тренировок на сушке.
Как было сказано выше, сушка — это не универсальная диета, и подойдет она не каждому. Перед тем, как начать программу сушки, нужно убедиться в отсутствии противопоказаний. Сушиться можно только тем, у кого хорошо развита мышечная система, чтобы после избавления от жировой массы у человека осталась мышечная. Бодибилдеры действуют следующим образом — сначала они набирают мышечную массу, при этом количество жировой массы тоже увеличивается, и только после этого приступают к сушке. Продолжительность сушки зависит от состояния тела и поставленных целей, процесс может занимать от пары недель до нескольких месяцев.
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Ограничения в питании и необходимость усиленных тренировок делают сушку не самым безопасным инструментом для формирования тела. К категорическим противопоказаниям сушки относят периоды беременности и грудного вскармливания, наличие сахарного диабета и других патологий обменных процессов, болезни сердечно-сосудистой и пищеварительной системы, печени и почек. Даже при отсутствии перечисленных противопоказаний перед сушкой необходимо получить консультацию врача и пройти обследование, по итогам которого специалист вынесет решение, можно ли проводить сушку.
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