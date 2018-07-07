5 советов по сушке тела от фитнес-тренеров

Не каждый имеет возможность проводить сушку под присмотром специалиста. Сушка в домашних условиях тоже может быть очень эффективной, но для этого нужно к ней правильно подготовиться. Это рекомендации, которые дают своим подопечным профессиональные фитнес-тренеры.

Будь готов психологически

Фитнес-тренеры часто слышат жалобы о том, что питание на сушке не доставляет удовольствия, а тренировочная программа оставляет без сил. Для многих людей эти побочные эффекты сушки будут очень ощутимыми, поэтому важно заранее создать правильный психологический настрой. Прорисовка красивого рельефа — это процесс длительный и трудоемкий, если ты решил пройти этот путь, то должен быть готов ко всем трудностям на нем.

На несколько месяцев сушка должна стать самой приоритетной частью жизни, только тогда в результате ты получишь идеальное тело.

Считай калории

Питание на сушке предполагает небольшой дефицит калорий. Если ограничить себя в калориях слишком сильно, то сушка превратиться в похудение, сжигающее не только жировую, но и мышечную массу. Для точного контроля над рационом нужно постоянно считать калории и осознавать значимость каждого съеденного продукта. Питание на сушке — это не только количество калорий, но и качество продуктов, вредная пища не позволит добиться результата. Такие вещи, как сладости, выпечка, алкоголь, сладкие фрукты будут под запретом, точнее под максимальным ограничением. Известно, что чем сильнее запрет — тем выше соблазн его нарушить, но при этом важно осознавать, что каждая конфета или бокал вина отодвигают момент достижения цели. Сушка невозможна без ограничений в питании, даже самый красивый пресс с ровными объемными кубиками будет незаметен, покуда его прячет под собой слой подкожного жира.

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Проводи силовые тренировки

Если кардионагрузки влияют на работу организма только в момент их получения, то силовые оказывают пролонгированный эффект. Если перевести термин бодибилдинг дословно, то он будет означать процесс строительства тела, не только внешнее преображение, но и работа над обменными процессами, гормональным фоном. Силовые тренировки будут поддерживать мышцы в тонусе, их отсутствие намекнет организму на то, что у него нет необходимости содержать такое количество мышечной массы.

Добавляй кардио

Кардио потребуется для сжигания калорий, но у него есть большой недостаток — быстрая адаптация организма к однотипным нагрузкам. Для того, чтобы кардио содействовало сушке, нужно постоянно менять вид тренировки, использовать бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта.

Используй спортивное питание

В России спортивное питание не так популярно, как в других странах. Наши соотечественники передают из уст в уста мифы о том, что спортивное питание пагубно влияет на печень, почки и даже потенцию. Качественное спортивное питание при правильном использовании в соответствии с рекомендациями производителя не вредит здоровью, а ускоряет достижение спортивных целей. Не нужно отказываться от такого мощного союзника из-за слухов и домыслов.

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