Сушка с научной точки зрения

Сушка тела используется не только бодибилдерами, но и представителями других видов спорта, что такое сушка знают даже самые неспортивные люди. Профессионалы используют сушку для избавления от подкожного жира и прорисовки рельефа, любители используют ее в той ситуации, когда диеты и тренировки не дают желаемого результата.

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Научный подход к сушке предполагает использование нескольких компонентов — специального питания, приема витаминов, тренировок по особому распорядку. Сушку используют в качестве финального мероприятия, завершающего массонаборный цикл. Наращивание мышечной массы — это месяцы тренировок и усиленного питания, переход на сушку разрушает привычный режим. Такая резкая перемена тяжело переносится организмом, сушка противопоказана при болезнях сердца и сосудов, желудочно-кишечного тракта и других заболеваниях.

Зачем принимать витамины на сушке?

Питание на сушке строится на запретах, некоторые продукты полностью пропадут из рациона, их недостаток обязательно отразится на состоянии здоровья. Комплексы витаминов и минералов призваны поддержать организм и ускорить интенсивность сгорания подкожного жира. Витамины играют важнейшую роль в белковом обмене, особенно важно принимать добавки с витамином С и витаминами группы В. Для употребление подходят специализированные спортивные витамины, а также витаминно-минеральные комплексы общего назначения, которые продаются в аптеках.

Особенности питания на сушке

Эффект сушки достигается за счет сокращения углеводных продуктов и полного отказа от углеводов с высоким гликемическим индексом. Продукты на основе углеводов с низким гликемическом индексом употребляются исключительно в первой половине дня. Питание строится на употреблении белковой пищи и специальном режиме, приемы пищи должны быть частыми, долгие перерывы между ними не позволят сохранить мышцы. Калорийность рациона становится ниже, но исключительно за счет углеводов, организм не должен страдать от недостатка жиров.

Огромное значение имеет питьевой режим, обезвоживание и сжигание жира несовместимы между собой, в день следует выпивать не менее двух литров воды. Сушка занимает как минимум несколько недель, иногда срок доходит до нескольких месяцев, стремление просушиться за пару недель не приведет ни к чему хорошему.

Во время сушки в домашних условиях организм будет пребывать в состоянии стресса важно не только добиться результата, но и минимизировать вред для организма.

Программа для сушки подбирается индивидуально, но любая из программ предполагает несколько обязательных стадий. Первая стадия — это вход в сушку, последующие предполагают отказ от некоторых продуктов, последней стадией является плавный выход из сушки. Правильная программа для сушки не только снизит стресс для организма, но и позволит сохранить результат на длительный срок. Но даже проведенная по всем правилам сушка не должна происходить чаще, чем раз в год. Как правило, спортсмены используют сушки в завершении подготовки к соревнованиям, а в профессиональном спорте на соревнования выходят нечасто.

Перед тем, как принять решение о сушке в домашних условиях, нужно подробно изучить весь доступный материал — особенности, возможные трудности и противопоказания. Важно подготовить не только план питание, но и распорядок тренировок, занятия на сушке строятся по определенным принципам.

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