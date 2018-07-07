Почему сушка — это не диета?

При поверхностном изучении сушки и диета для похудения очень похожи, оба процесса призваны сжигать жировые отложения. Для того, чтобы ощутить разницу, нужно понять, что такое сушка и что такое диета, а затем сравнить их по нескольким параметрам.

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Цель процесса

Диета для похудения предназначена для избавления от лишнего веса, она рассчитана на то, чтобы нормализовать вес тела в кратчайшие сроки. Сидя на диете, человек теряет не только жир, но и воду, а также мышцы, похудение не заботится о сохранении мышечной массы. Жировые отложения — это запас, с которым организм будет очень неохотно расставаться, поэтому при похудении человек теряет сначала жидкость, затем мышцы и только потом жир. Для того, чтобы похудеть, достаточно снизить калорийность рациона и повысить свою активность, чтобы образовался дефицит энергии.

Целью сушки является сохранение мышц, придание им жесткости и прорисовка мышечного рельефа. Сушку используют не при появлении лишнего веса из-за неправильного образа жизни, а в завершении массонаборного процесса, когда вместе с мышечной массой происходит прирост жировой массы. Увеличение мышц происходит только при высокой калорийности рациона, поэтому избежать повышения процента содержания жира в теле невозможно.

Сушка предназначена не для полных людей, а для спортсменов, которым нужно согнать небольшое количество подкожного жира.

Строгость пищевых ограничений

Похудение может происходить при использовании огромного количества диет, практически все диеты помогают потерять вес, но они отличаются по долговечности результата и наличию вреда для здоровья. Жесткие диеты предполагают сильное ограничение калорийности рациона вплоть до голодания, мягкие диеты дают результат за счет отказа от самых калорийных и вредных продуктов.

Для сушки недостаточно снизить калорийность рациона или отказаться от определенных продуктов, необходимо придерживаться определенного рациона с четким соотношением белков, углеводов и жиров, а также режима приемов пищи, обычно это пятиразовое питание. Питание на сушке предполагает постепенно снижение употребления углеводов, но редко сопровождается полным отказом от них. Сильное снижение калорийности рациона запрещено, так как при высоком дефиците энергии тело начинает терять мышцы.

Вспомогательные средства

Существует множество средств для похудения — добавки, напитки, средства местного применения, но все они обладают слабо выраженным эффектом. Специализированных средств для сушки не существует, профессиональные атлеты на сушке используют спортивное питание — протеин, аминокислоты, средства для повышения выносливости и другие добавки широкого спектра действия.

Результаты

В случае с похудением сохранить вес будет намного тяжелее, чем избавиться от него, по статистике около 95% людей после диеты вновь возвращаются к начальному весу или набирают еще больше. Для того, чтобы оценить результаты от диеты, нужно воспользоваться весами или посмотреть в зеркало. Результат сушки — это степень прорисовки мышечного рельефа, для этого тело практически полностью лишается подкожного жира и воды. Сушка нужна профессиональным спортсменам перед соревнованиями, после мероприятия они всегда возвращаются к своему привычному питанию и вновь обретают естественное небольшое количество подкожного жира. Таким образом, правильное похудение должно быть ориентировано на долгосрочный результат, а сушка — на выступление на соревнованиях с последующим возвращением к более здоровому составу тела.

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