Этапы сушки тела

Успешность сушки тела складывается из тренировок и питания, переход на питание для сушки должен быть плавным, как и возвращение к привычному рациону. Каждая из этих четырех стадий является обязательной для профессиональных спортсменов, но их изучение обязательно и для тех, кто собирается проводить сушку в домашних условиях.

Ступень 1 — ограничение потребления углеводов

Продолжительность составляет четыре недели. Углеводная составляющая питания должна состоять только из сложных углеводов, употребление сладостей, фастфуда, полуфабрикатов, чипсов и сухариков запрещено. Количество углеводов в меню не должно превышать 30% от общей калорийности, они уместны только на завтрак или на обед. Представленность жиров снижается до 20%, белков — увеличивается до 50%.

Ступень 2 — частичный запрет на углеводы

Длится примерно неделю, продолжительность зависит от целей и количества подкожного жира. Количество белка увеличивается до 70% от общей калорийности, углеводы потребляются только на завтрак в количестве, не превышающем 10%. Необходимо отказаться от сладких фруктов и крахмалистых овощей.

Ступень 3 — полный запрет на углеводы

Данный период самый тяжелый и опасный для здоровья, он имеет множество противопоказаний, поэтому не рекомендуется к проведению без поддержки специалистов. Практически весь рацион состоит из белковой пищи с небольшим добавлением полезных жиров. Профессиональные спортсмены не только отказываются от углеводов, но и ограничивают употребление воды, многие переходят на дистиллированную воду.

Сушка в домашних условиях не предполагает отказ от воды ввиду высокой опасности обезвоживания и его последствий.

Продолжительность периода не должна превышать неделю.

Ступень 4 — возвращение к привычному питанию

Возвращение к привычному питанию должно быть постепенным, как и вход в сушку, оно продолжается четыре недели. За это время количество полезных углеводных продуктов в питании должно плавно увеличиваться. Предыдущие этапы сделают мышцы очень плотными и жесткими, особенно при условии ограничений в питьевом режиме, при возвращении к стандартному меню они станут более объемными.

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Правильное соблюдение принципов питания на сушке позволяет добиться потрясающих результатов — избавление от жировой массы при сохранении мышечной, плотный и красивый рельеф мышц с ярко выраженными очертаниями. Но важно понимать, что диетологи и другие врачи не считают сушку естественным процессом, с точки зрения медицины это истощение организма. Идеальный мышечный рельеф достается очень высокой ценой, это уместно только для профессиональных бодибилдеров. Любителям фитнеса будет лучше выбрать более естественные способы привести свое тело в порядок.

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