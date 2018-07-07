6 трудностей на сушке

Сушка вызывает определенные ассоциации — это рельефные мышцы на идеальном теле и ни малейшего намека на лишний жир. Только у тех, кто уже сидел на сушке, она будет ассоциироваться с плохим настроением, головными болями и упадком сил. Даже если проводить сушку по всем правилам, в процессе непременно возникнут определенные трудности, если быть к ним готовым заранее, то сушка пройдет менее болезненно. Каждый из этих пунктов представляет собой предупреждение и возможный выход из проблемной ситуации.

Ты будешь постоянно голодным

Спортсмены на сушке носят с собой запасы еды не просто так. Необходимость ограничивать себя в углеводах приводит к постоянному сильному голоду, так организм реагирует на снижение концентрации глюкозы в крови.

Приготовься к тому, что у ты всегда будешь носить с собой полезный перекус из разрешенных на сушке продуктов. Потребность в еде будет возникать каждый 2-3 часа, терпеть голод нельзя, это приведет к потере мышц.

Самый удобный вариант для перекуса с собой — это протеиновый порошок и вода.

Ты будешь быстро уставать

Речь идет не об усталости после интенсивных тренировок и высоких нагрузок. Сложными покажутся простые повседневные действия — дорога на работу и выполнение рабочих обязанностей, поход по магазинам и приготовление пищи дома.

Всего одно естественное средство спасает от усталости без вреда для здоровья, это сон. Ночной сон должен продолжаться как минимум восемь часов, возможно, возникнет потребность в ночном сне.

Твои мышцы будет сводить судорога

Во время сушки тело не будет получать электролиты в нужном для него количестве, очень скоро это приведет к дисбалансу. Отсутствие равновесия между концентрацией натрия и калия вызывает мышечные судороги, порой очень болезненные.

Все дни сушки важно поддерживать нормальный уровень гидратации тела, ограничения на употребление жидкости распространяются только на день соревнований. При появлении судорог помогает употребление морской соли, это естественный источник натрия и калия.

Ты будешь в плохом настроении

Когда человек ограничивает себя в пище, особенно в легких углеводах, но при этом интенсивно тренируется, он не сможет пребывать в хорошем настроении. Образ жизни на сушке всегда приводит к беспричинным перепадав настроения, обычно не в лучшую сторону.

Для улучшения настроения всегда нужно иметь доступ к разрешенной еде и давать своему организму возможность полноценного отдыха. Во время сушки тебе придется часто подстраиваться под свое настроение и заниматься делами во время эмоционального подъема.

Ты почувствуешь сбои в пищеварении

Увеличение количества белка и уменьшение углеводов не пройдет незамеченным для желудочно-кишечного тракта. Любая белковая диета имеет побочное действие в виде запоров и кишечных колик.

Для того, чтобы нормализовать стул и самочувствие, нужно дополнительно употреблять клетчатку, к примеру, добавлять в каждую порцию протеинового коктейля чайную ложку шелухи семян подорожника.

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Семья и друзья тебе ни в чем не помогут

Плохое настроение и самочувствие повышают потребность в поддержке родных и близких, но сейчас ты ее не получишь. Напротив, самые близкие тебе люди начнут проявлять непонимание к твоему необычному питанию и необходимости проводить много времени в зале.

Искать поддержку нужно среди единомышленников, людей с такими же целями. Поддержка от товарищей по залу позволит быть более терпимым к вопросам близких и давать спокойные ответы на каждый из них.

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