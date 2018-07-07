Как выходить из сушки?

Каждому хочется иметь красивое спортивное тело, и сейчас это доступно. Не только спортсмены могут накачать объемные мышцы и при помощи сушки сделать их рельефными, работа в зале и сушка в домашних условиях действительно доступны для каждого. Говоря о сушке, обычно упоминаются правила питания и тренировок, иногда затрагивается вход в сушку, но очень редко говорится о правильном выходе. Диету для похудения можно завершить в любой момент, при достижении результата или разочаровании, к сушке это не относится. Сушка считается успешной только при правильном выходе из нее, тело должно пройти все стадии сушки.

Выход из сушки касается к первую очередь питания, именно питание на сушке создает условия для сжигания подкожного жира и прорисовке мышц. Также огромное значение имеет уменьшение объема межклеточной жидкости, чем меньше этой жидкости — тем лучше рельеф. Задача по сохранению мышц тоже достигается при помощи питания.

Питание на сушке основано на принципе постепенного снижения процента углеводов в рационе, в активной фазе представленность углеводов может доходить до 20-40 граммов в сутки.

За время сушки организм привыкает к особому питанию, это не только снижение углеводов при увеличении белков, это ограничения в употреблении соли и насыщенны жиров. Тренировочный режим предполагает серьезные нагрузки, спорт должен сжигать калории, но при этом не трогать мышечную ткань. С научной точки зрения сушка — это противоестественное состояние организма и постоянный стресс, поэтому она имеет множество противопоказаний. Но при правильном проведении такое состояние становится привычным, и стрессом будет уже резкий выход из него.

Для всех серьезных систем питания правильный выход значит так же много, как соблюдение всех правил. Ошибки в выходе из сушки допускают те, кто хотят обрести идеальное тело в отпуске, но с его наступлением резко меняют свое питание. Многим не хватает силы воли, они бросают сушку сразу после того, как увидят первые результаты, посчитав, что этого достаточно. Некоторые просто не знают, что сушка состоит из определенных ступеней.

Самое ужасное окончание для сушки — это резко начать бесконтрольно употреблять углеводные продукты. В перспективе такое поведение приведет к новым накоплениям подкожного жира, но дело не только в этом. Ты не сможешь увидеть свои мышцы уже на следующий день по причине сильных отеков, углеводные продукты имеют свойство задерживать жидкость в организме. В первый день выхода из сушки тело обязательно должно получить порцию легких углеводов сверх обычного рациона, но это должны быть полезные продукты, как мед или фрукты, и в очень умеренных количествах. При этом калорийность этого дня должна остаться такой же, как раньше.

Блок похожие статьи

Далее следует постепенное повышение дневной калорийности питания и постепенное возвращение в него углеводов. Это должно происходить очень медленно, чтобы переход с питания на сушке к нормальному питанию занял не менее 2-3 недель. Под нормальным питанием предполагается здоровый баланс белков, жиров и углеводов, употребление полного набора необходимых для тела питательных веществ при отказе от вредных продуктов, особенно рафинированных легких углеводов.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Как питаться на сушке?

Спортивные добавки на сушке

Этапы сушки тела