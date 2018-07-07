Худеющую костромичку возмутили ухмылки ее жирного кота

Костромичку, которая села на диету, довел ее жирный кот, узнал KOSTROMA.TODAY. Трагическую историю рассказывает «Народная газета».

Женщина решила худеть к лету, а дать ответ на вопрос «как похудеть» попросила подругу. Дело в том, что та нашла наставника в интернете, заплатила 3 тысячи рублей и за неделю похудела на 3 кг. Увидев такой результат, костромичка и вдохновилась.

Диета предполагала, что в день можно съесть 1,2 кг овощей, одно яйцо и 600 грамм простокваши. Также требовалось пить не менее 3 литров воды.

Однако тяжелому эксперименту — а за 2 дня костромичка не похудела ни на грамм — помешало вмешательство любимого кота. Ему женщина давала рыбку, а сама ела ничем не приправленный салатик. И от голодухи у костромички начались видения.

«Дошло до того, что мне показалось, будто кот смотрит на меня с ехидной улыбкой», — призналась костромичка.

Кроме того, диете мешали и люди. Как убедилась женщина, на улице костромичи постоянно что-то жуют: пиццы, мороженое, чипсы, семечки. Худеющему человеку даже сложно выйти из дома, вздыхает женщина.

В итоге кот, жующие костромичи, походы по продуктовым магазинам подкосили костромичку — на диете она выдержала всего 5 дней.