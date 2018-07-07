Алкоголь и спорт — все, что вы хотели знать

Будет ли эффект от утренней тренировки, если вечером выпить бокал вина? Тренер World Class Дмитрий Александров — о четырех причинах, почему вы не сможете достичь хороших результатов, если будете употреблять алкоголь.

Если говорить о вредном влиянии алкоголя на тренировочный процесс, то существует четыре основных момента, которые мешают достижению спортивных результатов.

1. Алкоголь примерно на 20 процентов тормозит синтез мышечного белка — это процесс воссоединения аминокислот в определенной последовательности для роста мышц. Снижается этот процесс за счет выброса кортизола — «гормона стресса».

Было проведено исследование, в котором приняли участие восемь здоровых мужчин. Анализы испытуемых протестировали после принятия ими значительной дозы алкоголя (1, 75 г. на 1 кг. массы тела). Что обнаружили ученые? В организме мужчин сильно снижался уровень тестостерона и увеличивался уровень кортизола еще в течение суток после употребления алкоголя.

2. В другом исследовании было показано, что алкоголь тормозит выделение гормона роста. Уровень этого гормона снижается в течение двух последующих дней после приема алкоголя в среднем на 70%.

3. Если вы решили похудеть, сидите на диете или просто стараетесь правильно питаться, алкоголь вам в этом тоже помешает. Во-первых, многие алкогольные напитки сами по себе очень калорийны и содержат большое количество углеводов. Во-вторых, этиловый спирт — это не белки, не жиры и не углеводы. Это так называемые пустые калории. Они полностью останавливают липолиз (процесс расщепления жиров) до тех пор, пока организм не израсходует энергию, полученную из пустых калорий. А организм не продолжит тратить энергию из собственных жировых запасов.

4. Не стоит упускать из виду и самое банальное снижение мотивации к тренировкам в состоянии похмелья. Бегать и покорять тренажеры после трех бокалов шампанского захочется не каждому.

Есть ли какие-то плюсы от совмещения спорта и алкоголя? Есть, но все зависит от количества выпитого.

Умеренная доза алкоголя оказывает расслабляющее действие при повышенных физических и психо-эмоциональных нагрузках у спортсменов;

Этанол в ограниченных количествах повышает эластичность сосудов, что снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;