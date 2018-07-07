Сон от морщин: 10 простых правил

Просто высыпаться недостаточно! Соблюдай наши правила, и уже через месяц ты заметишь, что стала выглядеть моложе!

Давно известно, что не высыпаясь, мы рискуем располнеть. О том, что происходит с лицом и волосами от недосыпания и говорить нечего. Очень скоро организм начинает мстить за недобор «сонного времени» — кожа теряет блеск и упругость, волосы выпадают. Более того: если ты не высыпаешься, действие ночных кремов и сывороток сводится к нулю. А если подойти к ночному отдыху с научной точки зрения, то безо всяких инъекций ты можешь добиться уменьшения морщин и более свежего вида по утрам!

1. Наладь «сонный климат»

В спальне должен быть прохладный (18−20 градусов) и увлажненный воздух. Если у тебя нет увлажнителя (кстати, очень советуем завести), просто поставь возле кровати емкость с водой. А зимой хорошо помогает брошенное на батарею мокрое полотенце.

2. Поменяй постельное белье

Если у тебя чувствительная кожа, синтетические наволочки и пододеяльники будут стабильно вызывать раздражения и покраснения. Спать надо на натуральных материалах — льне, шелке или хлопке.

3. Не спи на животе

Да, это сложно проконтролировать. Но попробовать стоит! Пробуй засыпать на боку, в позе эмбриона. Или на спине, положив под ноги подушку, чтобы снять напряжение с позвоночника. И обязательно на подушке! Тогда жидкость будет нормально циркулировать, и лицо не отечет.

4. Займись ароматерапией

Смочи кусочек ваты эфирным маслом герани, майорана или лаванды и положи в подушку или под наволочку. Эти ароматы расслабляют мышцы лица, и с утра у тебя будет отдохнувший, свежий вид.

5. Тщательно умывайся перед сном!

Совет набил оскомину, но, поверь, это действительно важно. Остатки косметики за ночь буквально убивают твою кожу. Лень умываться? Протри лицо мицеллярной водой, макияж она удалит не хуже пенки или мусса.

6. Смени подушку на более жесткую

Когда ты ворочаешься во сне, ты «сминаешь» кожу, формируя «заломы», которые со временем станут морщинами. Чем жестче твоя подушка, тем меньше сдвигается кожа лица при контакте. Кстати, шелковая наволочка тоже помогает!

7. Прими теплую ванну

За день твои мимические мышцы устали и, возможно, возникли спазмы: ты не чувствуешь их, но кожа — да! Ложась спать с этим незаметным напряжением, ты усугубляешь мимические морщины. Расслабься!

8. Сделай массаж

Подогрей немного оливкового или кунжутного масла и нанеси массажными движениями на лицо. Массируй легкими круговыми движениями от центра к периферии и снизу вверх. Потом просто промокни лицо салфеткой.

9. Ходи босиком

За час до сна сними тапочки, шлепки или носки и ходи по дому босиком. Стимуляция стоп также способствует расслаблению всех мышц и улучшает циркуляцию крови и лимфы. Скажи отекам «нет»!

10. Занимайся сексом

Честное слово, лучшего средства от морщин еще не придумали!