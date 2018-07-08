Хроническая усталость: вы в зоне риска?

«Болезнь цивилизованных стран» — так называют синдром хронической усталости. Что это такое и нужно ли его лечить? Рассказывает психотерапевт Владлен Писарев.

О синдроме хронической усталости, как о диагнозе

В Международной классификации болезней такого диагноза нет. Это общее понятие, которое каждый врач толкует по-своему.

Существует инфекционная (вирусная) теория развития синдрома хронической усталости. Некоторые врачи считают, что причиной его возникновения могут стать цитомегаловирус, вирус герпеса 6 типа, гепатит С, энтеровирус, ретровирус.

По другой версии это состояние может быть вызвано нарушениями работы иммунной системы. Однако точных причин развития синдрома хронической усталости назвать никто не может.

Иногда человек постоянно устает из-за какого-то заболевания, о котором не знает. Хронического гайморита, например. Он вызывает головные боли, периодически приводит к повышению температуры, мешает сосредоточиться. В этом случае нужно просто правильно поставить диагноз и назначить лечение.

О важности различать понятия «усталость» и «хроническая усталость»

Важно разграничить понятия. Синдром хронической усталости — патологическое состояние, сопровождающееся определенной симптоматикой. Это болезнь (пусть даже до сих пор не включенная в Мкб), с такими симптомами как: мышечная слабость, беспричинный гнев, апатия, сонливость и прочие.

Есть усталость как самостоятельное явление: физическая, вызванная мышечным переутомлением, и психологическая от перегрузки нейронов и центральной нервной системы.

Обычная усталость — естественный физиологический процесс, который может усугубляться нарушением мотивации. Небольшое пояснение. Нарушение мотивации — состояние, развивающееся, когда долго делаешь то, что нужно, а не то, что хочется. Его часто путают с депрессией — состоянием со снижением настроения, двигательной заторможенностью, нарушением мышления, снижением самооценки и прочими симптомами. Депрессия подразумевает комплексное лечение, в том числе и медикаментозное. Нарушение мотивации — это всего лишь нежелание делать то, что не доставляет тебе удовольствия.

Усталость имеет свойство накапливаться. Если ритм жизни не позволяет полноценно отдыхать, это перерастает в хроническое состояние. У трудоголиков единственная «уважительная» причина отдохнуть — какой-то недуг. Поэтому, когда организм не справляется с нагрузкой, человек начинает болеть.

Как развивается синдром хронической усталости

На мой взгляд, главная причина — несоблюдение баланса нагрузка /отдых. Если разобраться, это равновесие было нарушено всегда. Большинство наших предков много и тяжело работали — это была борьба за выживание. Вопроса о том что нужно отдохнуть даже не стояло. Справился — выжил, нет — значит нет. Сейчас для нас важно не выживание, а качество жизни.

Сегодня люди часто откладывают отдых, объясняя свое решение наличием большого количества дел и обязательств. Особенно это свойственно семейным людям: дать детям лучшее образование — надо, получить повышение по службе — надо. Серьезный психологический прессинг усугубляет ситуацию.

О последствиях хронической усталости

Есть два важных показателя здоровья, которые учитываются во всех медицинских исследованиях: продолжительность жизни и качество жизни.

Я могу много рассказать о неприятных физиологических последствиях хронической усталости и заболеваниях, к которым она приводит. Но это не так важно, по сравнению с постоянным чувством неудовлетворенности жизнью, снижением интереса ко всему в ней происходящему и ощущением того, ты несчастлив.

Плохое качество жизни означает, что человек недоволен ей и не способен испытывать положительные эмоции даже при наличии на это причин. Это может проявляться очень индивидуально.

Некоторые могут стать агрессивным: они будет злиться на себя, на других, резко реагировать на нарушение личных границ. Некоторые — напротив, займут позицию жертвы.

СХУ — неблагоприятный фактор. Если его не устранить, он «ударит» в самое уязвимое место и на физиологическом уровне (слабая иммунная система — там начнутся проблемы, сердечно-сосудистая –здесь).

Как бороться с хронической усталостью

Главный рецепт — восстановление нормально цикла нагрузка-отдых. Причем, ежедневного. Невозможно отдохнуть в отпуске за год тяжелой работы — такова физиология. Такая же странная идея отдохнуть на выходных за пять напряженных рабочих дней на пределе возможностей.

Невозможно выспаться впрок на неделю вперед. Даже если вы будет спать на выходных 24 часа, но в будний день по два-три — это не выход. Повторюсь: единственный вариант — ежедневный полноценный отдых. Он может быть разным: массаж, расслабляющие процедуры, сон на свежем воздухе, хобби.

Главный индикатор того, что все в порядке: вы прожили день и довольны им. Для того, чтобы так произошло, придется от чего-то отказаться. Если самому определить лишнее не получается — лучше походить на психотерапию и определить ненужные вещи со специалистом. Все успеть и сделать невозможно: это менеджмент собственного времени, которому стоит научиться ради собственного здоровья.