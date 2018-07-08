Хлорка в воде и бассейне: польза и вред

СодержаниеВ чем заключается польза хлорки?Насколько хлорка вредна для здоровья?Попадание опасных веществ через желудок и кожуКак защитить себя от вредного воздействия?

Хлорирование — популярный способ обеззараживания воды. Метод, изобретенный еще до начала ХХ века, до сих пор пользуется спросом, применяясь во многих сферах нашей жизни. Чаще всего это очищение питьевой и водопроводной воды, а также обеззараживание бассейнов. Несмотря на постоянные споры относительно вреда хлорированной воды, на сегодняшний день пока не существует лучшей альтернативы для ее очистки, такой же доступной по цене и способной исключить повторное заражение жидкости, пущенной по трубам. Насколько полезна и вредна хлорированная вода, разбирался MedAboutMe.

В чем заключается польза хлорки?

Хлорка, или хлорная известь, получается в результате взаимодействия хлора с гидроксидом кальция. Хлор — яд. Это ядовитый газ, используемый в санитарии и даже в военном деле. Хлор — один из первых газов, выступивших в роли химического оружия во время первой мировой войны. Сама хлорка может находиться в твердом или жидком состоянии. Она эффективно уничтожает бактерии и препятствует загрязнению воды.

Эксперты утверждают, что хлорка является одним из самых значимых открытий ХХ столетия. Впервые обеззараживание воды с ее помощью было проведено в Лондоне с целью преодоления эпидемии холеры. Довольно быстро подобная практика распространилась по всему миру. Но вскоре ученые заговорили и о вреде хлорной извести, назвав ее одним из основных факторов, повышающих риск развития рака. Но, тем не менее, отказаться от хлорки человечество не могло ни тогда, ни сейчас. Например, попытка прекратить хлорирование воды в Перу в 1991 году обернулась новой вспышкой холеры.

Справедливости ради стоит отметить, что сегодня существуют и другие методы очищения воды. В частности, это озонирование и ультрафиолетовое излучение. Но ни одно из них не обладает бактерицидным последействием, то есть очищенная с их помощью вода легко подвергается повторному заражению. Соответственно, оба эти метода очистки воды могут использоваться только вместе с хлорированием, но при этом они позволяют уменьшить количество используемых реагентов, содержащих хлор.

Хлорирование воды — палка о двух концах. С одной стороны, оно эффективно обеззараживает воду, что препятствует распространению огромного количества инфекционных заболеваний, а с другой — травит наш организм. Выбирая из двух зол меньшее, давайте рассмотрим, какие опасности может таить в себе вода с хлоркой.

Насколько хлорка вредна для здоровья?

Уровень опасности для здоровья определяется не столько наличием хлора в воде, сколько его количеством. Объем добавляемого активного хлора зависит от числа патогенных бактерий, количества всей органики, микроорганизмов и окисляющихся неорганических веществ. Дозировка обеззараживающего реагента рассчитывается с учетом индивидуальных характеристик воды, определяющихся опытным путем. При его недостатке надеяться на необходимое бактерицидное действие не приходится, а при избытке вероятен существенный риск для здоровья. Допустимость количества реагента определяется концентрацией остаточного хлора, который присутствует в воде после окисления содержащихся в ней веществ:

для централизованной системы горячего водоснабжения нормой считается 0,3-0,5 мг/л остаточного свободного и 0,8-1,2 мг/л связанного хлора; в воде общественных бассейнов допустимо наличие 0,3-0,5 мг/л остаточного свободного хлора, но при определенных эпидпоказателях норма может быть увеличена до 0,7 мг/л; в детских бассейнах допустимо — 0,1-0,3 мг/л.

Если в бассейнах, помимо хлорирования, для обеззараживания воды используется озонирование или ультрафиолетовое излучение, показатель остаточного свободного хлора должен составлять 0,1-0,3 мг/л.

Попадание опасных веществ через желудок и кожу

Воздействие на организм воды с избытком хлора грозит нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта и повышает риск развития желчно— и мочекаменной болезни. Также хлор разрушает витамин Е, необходимый для нормального функционирования репродуктивной системы. Он проникает в наш организм не только вместе с выпитой водопроводной водой, но и через кожу в душе или бассейне. Посетители общественных бассейнов, где для обеззараживания воды злоупотребляют хлоркой, могут столкнуться с проблемой развития синдрома сухого глаза, который ведет к ухудшению зрения. Более того, частый контакт с хлорированной водой негативно сказывается на состоянии кожи, волос и даже ногтей. Среди основных признаков повышенного содержания хлора в организме отмечают:

ощущение рези в глазах; активное слезотечение; пищеварительные расстройства; першение в горле и кашель; головную боль; повышенную температуру тела.

При появлении таких симптомов необходимо срочно обратиться к врачу. Последствия контакта с чрезмерно хлорированной водой зависят от его продолжительности и количества растворенного в воде вещества.

Употребляя воду с избытком хлора для питья, человек гораздо чаще страдает заболеваниями органов дыхания. Также доказано, что хлорированная питьевая вода повышает риск развития рака мочевого пузыря, желудка, печени, прямой и ободочной кишки. Не менее опасен хлор для сердечно-сосудистой системы. При избытке данного вещества в воде для питья вполне вероятно развитие атеросклероза, гипертонии и анемии. Рассмотрим еще несколько существенных рисков использования хлорированной воды в бассейне.

Хлорка и астма

Шведские ученые провели исследование, сделав снимки легких у пловцов после тренировки в бассейне, очищенном с помощью хлорирования. Результаты их шокировали. Снимки здоровых спортсменов демонстрировали все признаки астмы. Спустя несколько часов после тренировки специалисты повторили обследование — на этот раз все показатели были в пределах нормы.

Хлорка и женское здоровье

Вода, очищенная посредством хлорирования, негативно влияет на здоровье влагалищной микрофлоры. После посещения бассейна женщины могут ощущать определенный дискомфорт и отмечать у себя обильные влагалищные выделения.

Хлорка и моча

Бассейн, хлорка, моча — такая связка недопустима, но в некоторых случаях имеет место быть. И это опасно. Взаимодействуя с хлором, мочевая кислота создает вредные для здоровья летучие продукты. В первую очередь, это токсичные цианогенхлорид и трихлорамин. Подобные вещества могут вызывать кожные раздражения, негативно влиять на сердечно-сосудистую, дыхательную и центральную нервную системы. Не менее опасно взаимодействие хлора с потом посетителей бассейна.

Хлорка и глаза

Хлорированная вода раздражает глаза. Плавая без очков, люди часто сталкиваются с покраснением, пересушиванием и отечностью глаз, наблюдающимися в течение определенного времени после посещения бассейна. Хроническое воздействие хлорки на глаза может привести к развитию конъюнктивита и кератита, представляющих собой воспаление слизистой оболочки и роговицы.

Как защитить себя от вредного воздействия?

С целью очищения водопроводной воды от хлора многие люди кипятят ее. Но это не только неправильно, но и вредно. При кипячении количество хлорорганических и прочих вредных соединений лишь увеличивается. Хотя избыток хлора при этом улетучивается. Хранить кипяченую воду можно не больше 6-8 часов. Чтобы очистить воду от хлора, необходимо использоваться специальные фильтры. Но стоит учитывать, что очищенная от хлора вода утрачивает свою защиту от бактерий, поэтому запасаться ею впрок не стоит.

Чтобы уменьшить вредное воздействие хлорированной воды в бассейне, категорически нельзя ее глотать, на глаза необходимо надевать защитные очки, а после плавания тщательно мыться в душе с мылом.

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